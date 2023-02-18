Depremzedeler geçici kimlik belgesini E-Devlet’ten alabilecek

Tam Boyutta Gör Asrın felaketi olarak gösterilen Maraş depremlerinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, felaket esnasında kimliklerini kaybeden vatandaşlarımız için de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor.

E-Devlet’ten geçici kimlik belgesi

Depremin ilk günlerinden itibaren mobil nüfus hizmetleri araçları ve gönüllü personel ile sahada yerini alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı.

Deprem nedeniyle TEKNOFEST İzmir ertelendi 1 gün önce eklendi

Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor. E-Devlet’ten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.