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    Samsung Galaxy Fold 2, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Fold 2, yılın ikinci çeyreğinde raflara çıkabilir. Katlanabilir telefonun detayları da belli olmaya başladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Fold 2, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir
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    Samsung, 11 Şubat'ta yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtmaya hazırlanırken, gelen haberler ise şirketin ikinci nesil Galaxy Fold üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor"

    Fiyatı henüz belli değil

    Sızan bilgilere göre Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen cihaz, Motorola Razr gibi dikey olarak katlanan Galaxy Z Flip'in aksine, yine yatay olarak katlanan bir akıllı telefon olacak. Açık konumdayken 8 inç ekrana sahip olacağı söylenen Galaxy Fold 2'nin 108 MP ana kamera, ultra ince cam teknolojisi ve bir S-Pen ile birlikte geleceği belirtiliyor.

    Samsung Galaxy Fold 2, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir
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    Snapdragon 865 yongaseti ile güçlendirilecek olan cihazın, 5G desteğine sahip olmasına ise kesin gözüyle bakıldığını belirtelim. Yılın ikinci çeyreğinde, yani Nisan-Haziran ayları arasında tanıtılması beklenen akıllı telefonun hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde Galaxy Fold 2 ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_fold_2_rumored_to_launch_in_q2-news-41209.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 Angry Men 2 gün
    Çöp bir cihaz.
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    smart1978 2 gün
    Kalemle ekrani yirtilir zaten kalem icin yuvasi da yokmus :) . Sacma sapan seyler ...
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