Samsung Galaxy Fold 2, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör

Samsung, 11 Şubat'ta yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtmaya hazırlanırken, gelen haberler ise şirketin ikinci nesil Galaxy Fold üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor"

Fiyatı henüz belli değil

Sızan bilgilere göre Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen cihaz, Motorola Razr gibi dikey olarak katlanan Galaxy Z Flip'in aksine, yine yatay olarak katlanan bir akıllı telefon olacak. Açık konumdayken 8 inç ekrana sahip olacağı söylenen Galaxy Fold 2'nin 108 MP ana kamera, ultra ince cam teknolojisi ve bir S-Pen ile birlikte geleceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Snapdragon 865 yongaseti ile güçlendirilecek olan cihazın, 5G desteğine sahip olmasına ise kesin gözüyle bakıldığını belirtelim. Yılın ikinci çeyreğinde, yani Nisan-Haziran ayları arasında tanıtılması beklenen akıllı telefonun hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde Galaxy Fold 2 ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_fold_2_rumored_to_launch_in_q2-news-41209.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.