Ahbap, AKUT ve Kızılay'ın deprem bölgelerine dijital destek kartları satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 şehirde vefatlar yaşandı. 10 ilde kurtarma çalışmaları ve sokakta kalan vatandaşlara yardım çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kızılay ve Ahbap derneği ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesine destek olmak isteyenler için Ahbap, AKUT ve Kızılay’ın dijital destek kartları satışa çıktı. 50 TL değerindeki bu destek kartlarının deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar için kullanılacağı ifade edildi. Toplanan gelirler beslenme, giyim, ısınma ve barınma malzemeleri için değerlendirilecek. Destek kartlarından elde edilen tüm gelirler herhangi bir kesinti ve komisyon olmadan doğrudan ilgili sivil toplum kuruluşuna aktarılacak.

Teknoloji devlerinden Türkiye'ye destek ve yardım mesajları 5 sa. önce eklendi

Aşağıdaki bağlantılardan Ahbap, AKUT ve Kızılay’ın deprem bölgelerine destek kartlarını satın alabilirsiniz.

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Trendyol

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada

Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada

Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı Trendyol

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Ahbap ve Kızılay'ın dijital destek kartları satışa çıktı