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    Ahbap, AKUT ve Kızılay'ın deprem bölgelerine dijital destek kartları satışa çıktı

    Ahbap ve Kızılay, deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar için kullanılacak 50 TL değerindeki dijital destek kartlarını satışa sundu. Deprem bölgelerindeki ihtiyaçların karşılanmasına destek olabilirsiniz.

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    Ahbap ve Kızılay'ın dijital destek kartları satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 şehirde vefatlar yaşandı. 10 ilde kurtarma çalışmaları ve sokakta kalan vatandaşlara yardım çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kızılay ve Ahbap derneği ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

    Deprem bölgesine destek olmak isteyenler için Ahbap, AKUT ve Kızılay’ın dijital destek kartları satışa çıktı. 50 TL değerindeki bu destek kartlarının deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar için kullanılacağı ifade edildi. Toplanan gelirler beslenme, giyim, ısınma ve barınma malzemeleri için değerlendirilecek. Destek kartlarından elde edilen tüm gelirler herhangi bir kesinti ve komisyon olmadan doğrudan ilgili sivil toplum kuruluşuna aktarılacak.

    Aşağıdaki bağlantılardan Ahbap, AKUT ve Kızılay’ın deprem bölgelerine destek kartlarını satın alabilirsiniz.

    Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Trendyol

    Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada

    Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada

    Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı Trendyol

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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    1534 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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