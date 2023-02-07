Ahbap, AKUT ve Kızılay'ın deprem bölgelerine dijital destek kartları satışa çıktı

Deprem bölgesine destek olmak isteyenler için Ahbap, AKUT ve Kızılay’ın dijital destek kartları satışa çıktı. 50 TL değerindeki bu destek kartlarının deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar için kullanılacağı ifade edildi. Toplanan gelirler beslenme, giyim, ısınma ve barınma malzemeleri için değerlendirilecek. Destek kartlarından elde edilen tüm gelirler herhangi bir kesinti ve komisyon olmadan doğrudan ilgili sivil toplum kuruluşuna aktarılacak.
Aşağıdaki bağlantılardan Ahbap, AKUT ve Kızılay’ın deprem bölgelerine destek kartlarını satın alabilirsiniz.
Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Trendyol
Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada
Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada
Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı TrendyolBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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