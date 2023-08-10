PS Plus Ağustos 2023 oyunları belli oldu! 2.800TL değerinde

PS Plus Ağustos 2023 oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak bu ayın başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K23, Dreams ve Death's Door olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti.
Ağustos ayı için paylaşılan oyun kataloğunda ise PS Plus kütüphanesine eklenecek 14 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından en dikkat çeken yapımların Destiny 2 The Witch Queen, Destroy All Humans 2 Reprobed ve Sea of Stars olduğunu görüyoruz. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Ağustos ayında Playstation Plus'a eklenen yapımların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Ağustos itibarıyla PS Plus'tan ayrılacak oyunlar şu şekilde:
- 8-Bit Armies
- Borderlands 3
- Carmageddon: Max Damage
- DCL - The Game
- GRIP
- Nidhogg
- The Crew 2
- Yakuza 0
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
PS Plus Extra oyunları
- Moving Out 2: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Destiny 2 The Witch Queen: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Lost Judgment: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Destroy All Humans 2 Reprobed: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Two Point Hospital Jumbo Edition: 15 Ağustos - PS4
- Source of Madness: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Cursed to Golf: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Dreams: 15 Ağustos - PS4
- PJ Masks Heroes of the Night: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Hotel Transylvania Scary-Tale Adventures: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Lawn Mowing Simulator: 15 Ağustos - PS4 / PS5
- Spellforce 3 Reforced: 15 Ağustos - PS4
- Midnight Fight Express: 15 Ağustos - PS4
- Sea of Stars: 29 Ağustos - PS4
PS Plus Deluxe
- MedEvil Resurrection: 15 Ağustos PS4 / PS5
- Ape Escape on the Loose: 15 Ağustos PS4 / PS5
- Pursuit Force Extreme Justice: 15 Ağustos PS4 / PS5
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