PS Plus Ağustos 2023 oyunları belli oldu! 2.800TL değerinde

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında PlayStation Plus Extra ve Deluxe kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Ağustos 2023 oyunları belli oldu

Hatırlayacak olursak bu ayın başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K23, Dreams ve Death's Door olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti.

Ağustos ayı için paylaşılan oyun kataloğunda ise PS Plus kütüphanesine eklenecek 14 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından en dikkat çeken yapımların Destiny 2 The Witch Queen, Destroy All Humans 2 Reprobed ve Sea of Stars olduğunu görüyoruz. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Ağustos ayında Playstation Plus'a eklenen yapımların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Ağustos itibarıyla PS Plus'tan ayrılacak oyunlar şu şekilde:

8-Bit Armies

Borderlands 3

Carmageddon: Max Damage

DCL - The Game

GRIP

Nidhogg

The Crew 2

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

PS Plus Extra oyunları

Moving Out 2: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Destiny 2 The Witch Queen: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Lost Judgment: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Two Point Hospital Jumbo Edition: 15 Ağustos - PS4

Source of Madness: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Cursed to Golf: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Dreams: 15 Ağustos - PS4

PJ Masks Heroes of the Night: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Hotel Transylvania Scary-Tale Adventures: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Lawn Mowing Simulator: 15 Ağustos - PS4 / PS5

Spellforce 3 Reforced: 15 Ağustos - PS4

Midnight Fight Express: 15 Ağustos - PS4

Sea of Stars: 29 Ağustos - PS4

PS Plus Deluxe

MedEvil Resurrection: 15 Ağustos PS4 / PS5

Ape Escape on the Loose: 15 Ağustos PS4 / PS5

Pursuit Force Extreme Justice: 15 Ağustos PS4 / PS5

