EA, 2020'de yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayacağını doğruladı

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Oyun devlerinden Electronic Arts, Battlefield serisini seven kullanıcıları üzecek bir açıklama yaptı. Şirket 2020 yılında yeni bir Battlefield oyununun gelmeyeceğini, bunun yerine 2022 yılı için çalışmalar yaptığını resmi olarak duyurdu.

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Apex Legends'e yoğunlaşacak

Activision şirketinin Call of Duty serisinden farklı olarak, EA'nın Battlefield serisi her yıl yayınlanmıyor. Örneğin Battlefield V, 2018’de piyasaya sürüldü ve 2019 ise yılında serinin yeni bir oyunu çıkarılmadı. Şirket Battlefield serisi için vereceği bu arayı ise dağıtımını yaptığı ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Apex Legends oyununa yoğunlaşarak değerlendirecek.



https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-29-ea-confirms-no-new-battlefield-for-next-year

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Mobil platformlar için piyasaya sürülen biroyunu olan, 4 Şubat 2019 tarihinden bu yanaoyuncuya ulaşmış durumda. EA'nin ise bu başarıyı daha da yukarılara taşımak içinyapması şaşırtıcı değil. Ayrıca Call of Duty ve Battlefield'ınde göz önüne alındığında bu durum pazar payını artırmak isteyen Activision şirketi içinolarak da görülebilir.