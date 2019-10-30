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    EA, 2020'de yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayacağını doğruladı

    Dünyanın önde gelen oyun üreticilerinden Electronic Arts, önümüzdeki yıl yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayacağını resmen doğruladı. Şirket bunun yerine Apex Legends'e odaklanacak.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    EA, 2020'de yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayacağını doğruladı
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    Oyun devlerinden Electronic Arts, Battlefield serisini seven kullanıcıları üzecek bir açıklama yaptı. Şirket 2020 yılında yeni bir Battlefield oyununun gelmeyeceğini, bunun yerine 2022 yılı için çalışmalar yaptığını resmi olarak duyurdu.

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    Apex Legends'e yoğunlaşacak

    Activision şirketinin Call of Duty serisinden farklı olarak, EA'nın Battlefield serisi her yıl yayınlanmıyor. Örneğin Battlefield V, 2018’de piyasaya sürüldü ve 2019 ise yılında serinin yeni bir oyunu çıkarılmadı. Şirket Battlefield serisi için vereceği bu arayı ise dağıtımını yaptığı ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Apex Legends oyununa yoğunlaşarak değerlendirecek.


    Mobil platformlar için piyasaya sürülen bir Battle Royale oyunu olan Apex Legends, 4 Şubat 2019 tarihinden bu yana 70 milyon oyuncuya ulaşmış durumda. EA'nin ise bu başarıyı daha da yukarılara taşımak için planlar yapması şaşırtıcı değil. Ayrıca Call of Duty ve Battlefield'ın büyük rekabeti de göz önüne alındığında bu durum pazar payını artırmak isteyen Activision şirketi için avantaj olarak da görülebilir.



    https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-29-ea-confirms-no-new-battlefield-for-next-year Yorum Yaz
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