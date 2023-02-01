Apex Legends Mobile oynayanlara kötü haber: Oyunun fişi çekiliyor

Tam Boyutta Gör Apex Legends geliştiricisi Respawn Entertainment, oyunun mobil sürümünün birinci yıl dönümüne sadece birkaç hafta kala, 1 Mayıs'ta tüm bölgelerde kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada oyun içi satın alımlarda da herhangi bir geri ödeme yapılmayacağının altı çizildi.

Apex Legends Mobile'a elveda

Apex Legends Mobile, Respawn Entertainment ve PUBG Mobile’dan bildiğimiz Lightspeed & Quantum Studios tarafından geliştirilmişti. Oyun ilk çıkışını son derece güçlü bir şekilde yapmıştı ancak Respawn, ilerleyen aylarda o Apex Legends Mobile’in beklenen kalite standardının gerisine düştüğünü söylüyor. Öte yandan halihazırda oyun içi satın alımlar kapatılmış durumda ve oyun uygulama mağazalarından da çekilecek. Apex Legends Mobile’in fişinin çekileceği tarih ise 1 Mayıs.

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Bununla birlikte, gelecekte mobil cihazlarda yeni bir tür Apex olabilir gibi görünüyor. EA CEO’su Andrew Wilson, EA ve geliştirme ortağı Respawn’ın oyunun bu "versiyonunu" sonlandırmayı seçtiklerini ve şirketin "gelecekte bağlantılı bir Apex mobil deneyimini yeniden tasarlamayı planladığını" söyledi. Bu arada EA, Nisan 2021'de duyurmayı planladığı Battlefield mobil oyununun geliştirilmesini de durduruyor.

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