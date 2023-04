EA’nın büyü destekli FPS oyunu Immortals of Aveum'un çıkış tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Call of Duty ve Dead Space'in yaratıcıları tarafından yapılan Immortals of Aveum, büyüyle sarmalanmış, çatışmalarla dolu tamamen fantezi bir evrende geçen bir oyun konumunda. Ascendant Studios tarafından geliştirilen ve EA Originals markası altında piyasaya sürülecek olan Immortals of Aveum’un çıkış tarihi resmi olmasa da büyük oranda belli olmuş durumda.

Immortals of Aveum, Temmuz'da çıkabilir

2022'de The Game Awards’ta gösterildikten sonra sessizliğe bürünen Immortals of Aveum’un 20 Temmuz 2023’te çıkacağı iddia ediliyor. İddianın kaynağında ise nadiren yanılan billbil-kun bulunuyor. Öte yandan oyun hakkında şimdiye kadar yayınlanan tek tanıtım videosunda zaten Immortals of Aveum’un 2023’te çıkacağı belirtiliyordu ancak net bir tarih yoktu.

Merkezi California'da bulunan Ascendant, orijinal Dead Space'inin yanı sıra Sledgehammer'ın Call of Duty oyunları Modern Warfare 3, Advanced Warfare ve World War 2'de yaratıcı yönetmenlik yapmış olan CEO ve oyun yönetmeni Bret Robbins tarafından kurulmuş bağımsız bir stüdyo. Stüdyonun web sitesine göre, Telltale's The Walking Dead, Marvel's Spider-Man, Borderlands, The Wolf Among Us, Mafia, Tomb Raider, Gears of War, Metal Gear Solid, The Elder Scrolls, Call of Duty, Dead Space ve Bioshock gibi sevilen serilerde çalışmış kişiler ekibi oluşturuyor.

Tekken 8 ile platformlar arası maçlar mümkün olacak

Unreal Engine 5 ile inşa edilen Immortals of Aveum'un PS5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun genel yapısı hakkında net bilgiler yok fakat yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla FPS + büyü tarzında bir oyun bizleri bekliyor. Kaynağın güvenilirliği göz önüne alındığında yakında Immortals of Aveum'tan daha fazla bilgi alacağız gibi duruyor.

