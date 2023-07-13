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    EA Sports FC 24 ön siparişe çıktı! İşte cep yakan fiyatı ve oynanış videosu

    FIFA serisinin yerini alan EA Sports FC 24 ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu. PlayStation, Xbox, Windows ve Nintendo Switch platformlarına çıkan oyunun iki sürümü bulunuyor.
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    EA Sports FC 24 fiyatı Tam Boyutta Gör
    FIFA ile yollarını ayırmasından bu yana EA Sports'un ilk futbol oyunu olan EA Sports FC 24, ön siparişe çıktı. Oyunun Türkiye fiyatı ise beklendiği gibi yüksek bir seviyeden oyuncuların beğenesine sunuldu. Düzenlenen canlı etkinlikte EA, aynı zamanda EA Sports FC 24 oynanış videosunu da paylaştı.

    EA Sports FC 24 fiyatı ne kadar?

    EA Sports FC 24, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Oyun, 22 Eylül'de erken erişime açılacak.

    PlayStation ve Xbox

    • Standart Edition - 1399 TL
    • Ultimate Edition - 1999 TL

    Windows (Steam ve Epic Games)

    • Standart Edition - 1199 TL
    • Ultimate Edition - 1699 TL

    FC24, EA'nın Frostbite motorunun "elden geçirilmiş" bir versiyonu ile inşa edildi ve bu versiyon yeni animasyonlar oluşturmayı mümkün kılan Hypermotion V adlı bir teknolojiyi içeriyor. Bununla birlikte EA Sports FC 24’te “playstyles” olarak adlandırılan bir teknoloji daha bulunuyor. EA’ya göre bu teknoloji ile daha gerçek oyuncular daha gerçekçi bir şekilde canlandırılabilmiş.

    Ek olarak Almanya ve İspanya'daki profesyonel kulüpleri kapsayan iki yeni ligin yanı sıra popüler "ultimate team" moduna kadın futbolu da eklenmiş durumda. EA ayrıca hem Premier Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi ile "özel" anlaşmalar yaptığını duyurdu. Hemen aşağıdan EA Sports FC 24 oynanış videosunu izleyebilirsiniz.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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