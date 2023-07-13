EA Sports FC 24 ön siparişe çıktı! İşte cep yakan fiyatı ve oynanış videosu

EA Sports FC 24 fiyatı ne kadar?
EA Sports FC 24, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Oyun, 22 Eylül'de erken erişime açılacak.
PlayStation ve Xbox
- Standart Edition - 1399 TL
- Ultimate Edition - 1999 TL
Windows (Steam ve Epic Games)
- Standart Edition - 1199 TL
- Ultimate Edition - 1699 TL
FC24, EA'nın Frostbite motorunun "elden geçirilmiş" bir versiyonu ile inşa edildi ve bu versiyon yeni animasyonlar oluşturmayı mümkün kılan Hypermotion V adlı bir teknolojiyi içeriyor. Bununla birlikte EA Sports FC 24’te “playstyles” olarak adlandırılan bir teknoloji daha bulunuyor. EA’ya göre bu teknoloji ile daha gerçek oyuncular daha gerçekçi bir şekilde canlandırılabilmiş.
Ek olarak Almanya ve İspanya'daki profesyonel kulüpleri kapsayan iki yeni ligin yanı sıra popüler "ultimate team" moduna kadın futbolu da eklenmiş durumda. EA ayrıca hem Premier Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi ile "özel" anlaşmalar yaptığını duyurdu. Hemen aşağıdan EA Sports FC 24 oynanış videosunu izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)