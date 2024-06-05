Tam Boyutta Gör UEFA EURO 2024, 6 Haziran tarihinde EA Sports FC 24'te yerini alıyor. Yeni güncelleme Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, EA Sports FC Mobile ve EA Sports FC Online için kullanıma sunulacak.

FC24, 6 haziran'da EURO 2024 güncellemesi alacak

Turnuva, İskoçya'nın Münih'te ev sahibi Almanya ile karşılaşacağı 14 Haziran'daki turnuvanın açılış maçından bir hafta kadar önce, 6 Haziran'da başlayacak. Ayrıca PlayStation Plus abonelerinin FC 24'ü 17 Haziran'a kadar indirebileceği bilgisi de tekrar hatırlatıldı.

FC24'teki tüm futbolcuların reytingleri açıklandı! 8 ay önce eklendi

16 Ocak 2024'e kadar EA Sports FC 24 oynayan taraftarlara, Euro 2024 Ultimate Team oyuncu öğesi olarak aşağıdaki yıldızlardan biri verildi:

Jack Grealish (İngiltere)

Ousmane Dembélé (Fransa)

Federico Chiesa (İtalya)

Florian Wirtz (Almanya)

Virgil Van Djik (Hollanda)

Alvaro Morata (İspanya)

UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, geçen yıl mod açıklandığında, "UEFA Euro 2024'ün EA Sports FC oyununun bir parçası haline gelmesiyle EA Sports ile ortaklığımızı daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"UEFA Euro 2024, dünyanın en canlı ve heyecan verici futbol turnuvalarından biridir ve dünya çapındaki devasa EA Sports FC 24 topluluğunun böylesine özgün bir oyun ortamında turnuvaya katılma şansını elde etmesinden heyecan duyuyoruz."

Essential aboneleri ayrıca EA Sports FC 24 için PlayStation Plus Football Ultimate Team Başlangıç ​​Paketi'nden de yararlanabilir. Bu pakette, 82 veya üzeri puan alan, takas edilemeyen 11 oyuncu ve ayrıca yedi oyun için Simge Kiralık Oyuncu Seçimi olarak futbolun tüm zamanların en iyilerinden biri yer alıyor.

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UEFA EURO 2024, 6 Haziran'da EA Sports FC 24'e Geliyor