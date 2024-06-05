UEFA EURO 2024, 6 Haziran'da EA Sports FC 24'e geliyor

FC24, 6 haziran'da EURO 2024 güncellemesi alacak
Turnuva, İskoçya'nın Münih'te ev sahibi Almanya ile karşılaşacağı 14 Haziran'daki turnuvanın açılış maçından bir hafta kadar önce, 6 Haziran'da başlayacak. Ayrıca PlayStation Plus abonelerinin FC 24'ü 17 Haziran'a kadar indirebileceği bilgisi de tekrar hatırlatıldı.
16 Ocak 2024'e kadar EA Sports FC 24 oynayan taraftarlara, Euro 2024 Ultimate Team oyuncu öğesi olarak aşağıdaki yıldızlardan biri verildi:
- Jack Grealish (İngiltere)
- Ousmane Dembélé (Fransa)
- Federico Chiesa (İtalya)
- Florian Wirtz (Almanya)
- Virgil Van Djik (Hollanda)
- Alvaro Morata (İspanya)
UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, geçen yıl mod açıklandığında, "UEFA Euro 2024'ün EA Sports FC oyununun bir parçası haline gelmesiyle EA Sports ile ortaklığımızı daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
"UEFA Euro 2024, dünyanın en canlı ve heyecan verici futbol turnuvalarından biridir ve dünya çapındaki devasa EA Sports FC 24 topluluğunun böylesine özgün bir oyun ortamında turnuvaya katılma şansını elde etmesinden heyecan duyuyoruz."
Essential aboneleri ayrıca EA Sports FC 24 için PlayStation Plus Football Ultimate Team Başlangıç Paketi'nden de yararlanabilir. Bu pakette, 82 veya üzeri puan alan, takas edilemeyen 11 oyuncu ve ayrıca yedi oyun için Simge Kiralık Oyuncu Seçimi olarak futbolun tüm zamanların en iyilerinden biri yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.