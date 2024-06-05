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    Anlık Bildirim

    UEFA EURO 2024, 6 Haziran'da EA Sports FC 24'e geliyor

    EA Sports, UEFA EURO 2024 oyun modunun gerçek turnuvadan hemen önce 6 Haziran'da EA Sports FC 24'e ücretsiz güncelleme olarak geleceğini kullanıcılarına duyurdu.
    UEFA EURO 2024, 6 Haziran'da EA Sports FC 24'e Geliyor Tam Boyutta Gör
    UEFA EURO 2024, 6 Haziran tarihinde EA Sports FC 24'te yerini alıyor. Yeni güncelleme Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, EA Sports FC Mobile ve EA Sports FC Online için kullanıma sunulacak.

    FC24, 6 haziran'da EURO 2024 güncellemesi alacak

    Turnuva, İskoçya'nın Münih'te ev sahibi Almanya ile karşılaşacağı 14 Haziran'daki turnuvanın açılış maçından bir hafta kadar önce, 6 Haziran'da başlayacak. Ayrıca PlayStation Plus abonelerinin FC 24'ü 17 Haziran'a kadar indirebileceği bilgisi de tekrar hatırlatıldı.

    16 Ocak 2024'e kadar EA Sports FC 24 oynayan taraftarlara, Euro 2024 Ultimate Team oyuncu öğesi olarak aşağıdaki yıldızlardan biri verildi:

    • Jack Grealish (İngiltere)
    • Ousmane Dembélé (Fransa)
    • Federico Chiesa (İtalya)
    • Florian Wirtz (Almanya)
    • Virgil Van Djik (Hollanda)
    • Alvaro Morata (İspanya)

    UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, geçen yıl mod açıklandığında, "UEFA Euro 2024'ün EA Sports FC oyununun bir parçası haline gelmesiyle EA Sports ile ortaklığımızı daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

    "UEFA Euro 2024, dünyanın en canlı ve heyecan verici futbol turnuvalarından biridir ve dünya çapındaki devasa EA Sports FC 24 topluluğunun böylesine özgün bir oyun ortamında turnuvaya katılma şansını elde etmesinden heyecan duyuyoruz."

    Essential aboneleri ayrıca EA Sports FC 24 için PlayStation Plus Football Ultimate Team Başlangıç ​​Paketi'nden de yararlanabilir. Bu pakette, 82 veya üzeri puan alan, takas edilemeyen 11 oyuncu ve ayrıca yedi oyun için Simge Kiralık Oyuncu Seçimi olarak futbolun tüm zamanların en iyilerinden biri yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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