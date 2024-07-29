Tam Boyutta Gör EA Sports resmi sitesinde yayınlanan duyuru videosu ile FC 25'in ayrıntılı oynanış incelemesini yaptı. 4 dakika 28 saniye uzunluğundaki bu yeni videoda oynanışa dair önemli yeniliklere ve geliştirmelere yer veriliyor.

Fc 25 detaylı inceleme videosu Türkçe anlatımla yayınlandı

Özet video içeriğinde yapım ekibinin birçok yeniliğe imza attığı görünüyor. FC IQ, EA FC 25'in oyun mekaniklerini elden geçiren yeni taktik sistemi olarak oyuna ekleniyor. Böylelikle taktik sisteminizi gerçek hayattaki favori takımlarınızı taklit edecek şekilde şekillendirebilecek veya tamamen yeni bir yaklaşımı tercih edebileceksiniz.

EA Sports FC 25 Ultimate Team'deki önemli değişiklikler açıklandı 1 hf. önce eklendi

Animasyon tarafında ise özellikle taktiksel faullerin ve pas atarken kayma gibi animasyonların oyuna eklendiği ifade ediliyor. Artık gerçek maçlarda olduğu gibi rakibi formadan çekmek ya da pas atarken oyuncuların ıslak zemin sebebiyle kayıp düşmeleri gibi sahneleri daha çok göreceğiz.

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EA Sports FC 25: Detaylı oynanış videosu Türkçe anlatımla yayında