EA Sports FC 25: Detaylı oynanış videosu Türkçe anlatımla yayında

Fc 25 detaylı inceleme videosu Türkçe anlatımla yayınlandı
Özet video içeriğinde yapım ekibinin birçok yeniliğe imza attığı görünüyor. FC IQ, EA FC 25'in oyun mekaniklerini elden geçiren yeni taktik sistemi olarak oyuna ekleniyor. Böylelikle taktik sisteminizi gerçek hayattaki favori takımlarınızı taklit edecek şekilde şekillendirebilecek veya tamamen yeni bir yaklaşımı tercih edebileceksiniz.
Animasyon tarafında ise özellikle taktiksel faullerin ve pas atarken kayma gibi animasyonların oyuna eklendiği ifade ediliyor. Artık gerçek maçlarda olduğu gibi rakibi formadan çekmek ya da pas atarken oyuncuların ıslak zemin sebebiyle kayıp düşmeleri gibi sahneleri daha çok göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.