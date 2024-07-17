EA Sports FC 25 yeni bir mücadele modu ile geliyor

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Tam Boyutta Gör FIFA isimlendirmesini bırakarak yoluna yeni bir isim altında devam eden EA Sports FC, yeni oyunu için hazırlıklarını sürdürüyor. FC 25 oyununda futbolseverleri yeni bir 5v5 mücadele modu bekliyor olacak.

EA Sports FC 25 neler sunacak?

EA Sports FC 25 yapımı ile gelecek olan yeni mücadele modu Rush olarak açıklandı. Daha önce oyuncuların 11v11 şeklinde mücadele ettikleri Volta modu bulunuyordu. Rush modu Volta’nın yerini alacak.

EA Sports FC 25'in logosu, çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Rush modunda farklı olarak 5v5 mücadele yer alıyor. Kalecinin yapay zekâ tarafından yönetildiği modda toplamda 8 oyuncu bir araya geliyor. Savunma, atak, dripling, şut gibi temel mekanikler değişmemiş. Sahanın ölçüleri ise 63.7mx46.7m şeklinde daha kompakt bir boyuta indirgenmiş.

Modda bir kaç farklı mekanik var. Örneğin Rocket League oyununda olduğu gibi başlama vuruşuyla oyuncuların topa koşması gerekiyor. Gol olduktan sonra ise standart futbol kurallarına geri dönülüyor. Bu modun oyunculara topla çok daha fazla haşır neşir olma imkânı vereceği ifade ediliyor.

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EA Sports FC 25 önemli bir değişiklik yapıyor