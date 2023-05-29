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    EA Sports, Süper Lig’de sezonun 11'ini açıkladı

    FIFA 23'te Süper Lig için yılın ilk 11'i açıklandı. FUT 23 Süper Lig TOTS kartları Ultimate Team moduna eklendi.                                                 
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    EA Sports, Süper Lig’de sezonun 11'ini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Spor Toto Süper Lig’de 2022/2023 sezonunun bitimine üç hafta kala FIFA 23 için sezonun takımı oyuncularını açıkladı. Süper Lig’de sezonun takımında 5 farklı takımdan 11 oyuncuya yer verildi.

    FUT 23 Süper Lig TOTS kartları FIFA 23’ün Ultimate Team moduna eklendi. Normal kartlara kıyasla geliştirilmiş yeteneklere sahip TOTS kartları, çeşitli görevleri tamamlayarak kazanılabiliyor.

    FUT 23 Süper Lig TOTS Oyuncuları

    Hücum Oyuncuları

    • Mauro Icardi
    • Enner Valencia
    • Fabio Borini

    Orta Saha Oyuncuları

    • Badou Ndiaye
    • Dries Mertens
    • Sergio Oliveira
    • Nathan Redmond
    • Miguel Crespo

    Defans Oyuncuları

    • Ferdi Kadıoğlu
    • Abdülkerim Bardakçı

    Kaleci

    • Mert Günok
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