EA Sports, Süper Lig’de sezonun 11'ini açıkladı

- FUT 23 Süper Lig TOTS Oyuncuları
- Hücum Oyuncuları
- Orta Saha Oyuncuları
- Defans Oyuncuları
- Kaleci
- Yorumlar
FUT 23 Süper Lig TOTS kartları FIFA 23’ün Ultimate Team moduna eklendi. Normal kartlara kıyasla geliştirilmiş yeteneklere sahip TOTS kartları, çeşitli görevleri tamamlayarak kazanılabiliyor.
FUT 23 Süper Lig TOTS Oyuncuları
Hücum Oyuncuları
- Mauro Icardi
- Enner Valencia
- Fabio Borini
Orta Saha Oyuncuları
- Badou Ndiaye
- Dries Mertens
- Sergio Oliveira
- Nathan Redmond
- Miguel Crespo
Defans Oyuncuları
- Ferdi Kadıoğlu
- Abdülkerim Bardakçı
Kaleci
- Mert Günok
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)