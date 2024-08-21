Yenilenmiş telefon ve ürünlerde yeni dönem: Kayıt zorunluluğu geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün satışlarında tüketici mağduriyetlerini önlemek ve kayıt dışı işlemleri engellemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin, bakanlıkça oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale geldi.

Yenilenmiş ürünlere kayıt şartı

Getirilen düzenleme, özellikle ikinci el akıllı telefon piyasasında yaşanan güvensizlikleri ortadan kaldırmayı ve kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünleri tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın aynı zamanda çevreye verilen zararları azaltacağı, israfı önleyeceği ve ithalatı düşüreceği belirtildi.

2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte yenilenerek satışa sunulabilecek ürünlerin kapsamı genişletilmişti. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de bu kapsama dahil edilmişti. Yeni düzenleme ile birlikte yenileme yetkisi verilen ticari işletmelerin bu yetkilerini başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanıyor ve yalnızca yetkin işletmelerin bu hizmeti sunabilmesi sağlanıyor.

Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmakta

Yönetmelik değişikliği, sektördeki hukuki aykırılıklara karşı da adil ve orantılı yaptırımlar getiriyor. İhlalin niteliğine göre belgenin iptali veya altı aya kadar askıya alınması gibi cezalar uygulanacak. Bu sayede, sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesi ve tüketici haklarının korunması hedefleniyor.

Yenilenmiş ürünlerin Bakanlık tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmesi tüketici güveni için önemli bir adım. Bununla birlikte söz konu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığınca ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Yenilenmiş telefon satışında yeni dönem: Kayıt zorunluluğu geldi