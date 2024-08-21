Yenilenmiş telefon ve ürünlerde yeni dönem: Kayıt zorunluluğu geldi

Yenilenmiş ürünlere kayıt şartı
Getirilen düzenleme, özellikle ikinci el akıllı telefon piyasasında yaşanan güvensizlikleri ortadan kaldırmayı ve kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünleri tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın aynı zamanda çevreye verilen zararları azaltacağı, israfı önleyeceği ve ithalatı düşüreceği belirtildi.
2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte yenilenerek satışa sunulabilecek ürünlerin kapsamı genişletilmişti. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de bu kapsama dahil edilmişti. Yeni düzenleme ile birlikte yenileme yetkisi verilen ticari işletmelerin bu yetkilerini başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanıyor ve yalnızca yetkin işletmelerin bu hizmeti sunabilmesi sağlanıyor.
Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmakta
Yönetmelik değişikliği, sektördeki hukuki aykırılıklara karşı da adil ve orantılı yaptırımlar getiriyor. İhlalin niteliğine göre belgenin iptali veya altı aya kadar askıya alınması gibi cezalar uygulanacak. Bu sayede, sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesi ve tüketici haklarının korunması hedefleniyor.
Yenilenmiş ürünlerin Bakanlık tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmesi tüketici güveni için önemli bir adım. Bununla birlikte söz konu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığınca ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecek.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/08/20240821-1.htm https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yenilenmis-urunlerin-ticaret-bakanligi-bilgi-sistemine-kaydedilmesi-zorunlulugu-getirildi/3309041 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.