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    Yenilenmiş telefon ve ürünlerde yeni dönem: Kayıt zorunluluğu geldi

    Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, hem yenilenmiş ürün sektörünün büyümesi hem de tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla yenilenmiş telefon ve ürün satışına kayıt zorunluluğu getirdi.
    Yenilenmiş telefon satışında yeni dönem: Kayıt zorunluluğu geldi Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün satışlarında tüketici mağduriyetlerini önlemek ve kayıt dışı işlemleri engellemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin, bakanlıkça oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale geldi.

    Yenilenmiş ürünlere kayıt şartı

    Getirilen düzenleme, özellikle ikinci el akıllı telefon piyasasında yaşanan güvensizlikleri ortadan kaldırmayı ve kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünleri tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın aynı zamanda çevreye verilen zararları azaltacağı, israfı önleyeceği ve ithalatı düşüreceği belirtildi.

    2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte yenilenerek satışa sunulabilecek ürünlerin kapsamı genişletilmişti. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de bu kapsama dahil edilmişti. Yeni düzenleme ile birlikte yenileme yetkisi verilen ticari işletmelerin bu yetkilerini başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanıyor ve yalnızca yetkin işletmelerin bu hizmeti sunabilmesi sağlanıyor.

    Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmakta

    Yönetmelik değişikliği, sektördeki hukuki aykırılıklara karşı da adil ve orantılı yaptırımlar getiriyor. İhlalin niteliğine göre belgenin iptali veya altı aya kadar askıya alınması gibi cezalar uygulanacak. Bu sayede, sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesi ve tüketici haklarının korunması hedefleniyor.

    Yenilenmiş ürünlerin Bakanlık tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmesi tüketici güveni için önemli bir adım. Bununla birlikte söz konu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığınca ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecek.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/08/20240821-1.htm https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yenilenmis-urunlerin-ticaret-bakanligi-bilgi-sistemine-kaydedilmesi-zorunlulugu-getirildi/3309041
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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