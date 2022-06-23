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    E-ticaret devi eBay, NFT pazar yeri KnownOrigin’i aldı

    Türkiye'de GittiGidiyor'u kapatma kararı alan eBay, yurt dışında NFT hazırlığı yapıyor. NFT pazar yeri KnownOrigin’i satın aldı.                                     
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    eBay, NFT pazar yeri KnownOrigin’i aldı
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    Birçok şirket NFT alanındaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu alandaki satın alma işlemleri de arttı. Son olarak elde edilen bilgilere göre e-ticaret devi eBay, bugün yaptığı bir açıklama ile NFT pazar yeri KnownOrigin’i satın aldı.

    E-ticaret platformu eBay, kısa süre önce Tezos tabanlı NFT platformu OneOf ile ortaklık kurarak hokey temalı ilk NFT koleksiyonunu yayınlamıştı. Son olarak NFT çalışmalarına devam eden eBay NFT pazar yeri KnownOrigin’i satın aldığını duyurdu.

    Bunun yanında bu satın alma işlemi eBay NFT çalışmalarını bir adım daha ileriye taşımış oldu. Ayrıca eBay CEO’su Jamie Iannone konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “eBay, dünya çapında koleksiyonlarına bu mükemmel, bulması zor veya benzersiz eklentiyi arayan insanlar için ilk duraktır. Bu satın almayla, topluluğumuz giderek daha fazla dijital koleksiyon eklediğinden, lider bir site olmaya devam edeceğiz”

    Bunun yanında KnownOrigin’in kurucu ortağı David Moore ise satın alma işlemi ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “KnownOrigin’i, yaratıcıları ve koleksiyoncuları benzersiz, kimliği doğrulanmış dijital öğeleri sergileme, satma ve toplama yeteneği vererek güçlendirmek için kurduk. NFT’lere olan ilgi artmaya devam ederken, şimdi eBay’in erişim ve deneyimine sahip bir şirketle ortak olmak için mükemmel bir zaman olduğuna inanıyoruz."

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