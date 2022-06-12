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    Edifier H180 Plus yüksek ses kalitesiyle geliyor

    Edifier H180 Plus kablolu kulaklık modeli USB Tip-C bağlantısı ile daha geniş bant genişliği ve daha kaliteli ses sunarak rakiplerinden farklılaşmaya çalışıyor. 
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    Edifier H180 Plus

    Ses ürünleri ile yakından tanıdığmız Edifier markası bu hafta yeni bir kablosuz kulaklık ile karşımızda. Rakiplerinden farklı olarak Edifier markası USB Tip-C üzerinden daha kaliteli ses üretiyor.

    Edifier H180 Plus özellikleri ve fiyatı

    Edifier H180 Plus kablolu kulaklık 14mm dinamik sürücüler kullanıyor. Sürücü 20Hz-40kHz arasında frekans üretebiliyor. USB Tip-C kullandığı için de standart kulaklıklara göre yüzde 100 daha yüksek bant genişliği kullanabiliyor.

    Hi-Res Audio sertifikası olan kulaklık yazılım üzerinden 4 farklı ekolayzır ayarı yapmanızı sağlıyor. Dahili mikrofon ise kaliteli çağrılar için optimize edilmiş. Kablo üzerindeki modül ile ses ve güç kontrol edilebiliyor. Mikforon da bu modülde yer alıyor. Edifier H180 Plus kablolu kulaklık modeli 11$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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