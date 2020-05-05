Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portlandı: Emülatörsüz çalışıyor

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Nintendo'nun belki de en efsanevi yapımlarından olan Super Mario 64, resmi olmayan yollardan PC'ye portlandı. Bir Mario hayranı tarafından hazırlanan port, herhangi bir emülatöre ihtiyaç duymadan, DirectX üzerinden doğal olarak çalışıyor. Oyunu 4K ve yüksek kare hızlarında oynayabiliyorsunuz.

Mario 64 PC portunun videosu ilk olarak YouTube üzerinden Unreal isimli bir kanalda paylaşıldı. 12 dakikalık videoda oyunun sorunsuz bir şekilde çalıştığı görülüyor. Aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Video Games Chronicles'da yer alan ifadelere göre PC portu DirectX 12 ile çalışıyor. Dolayısıyla oynamak istiyorsanız Windows 10'a ihtiyacınız var. Oyunun 4K çözünürlükte ve 60FPS'de sorunsuz çalıştığı ancak 60FPS üzerindeki hızlarda bazı sorunlar yaşadığı belirtilmiş.

Super Mario 64'ün decompile edilmiş kaynak kodları geçtiğimiz yıl internete sızdırılmıştı. PC portunun bu kaynak kodlarından faydalanılarak ortaya çıkarıldığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da kodların sızmasının ardından bu yönde bazı atılımlar yapılmıştı.

Serinin ilk 3 boyutlu oyunu olan Super Mario 64, ilk olarak 1996 yılında Nintendo 64 konsolu için yayınlanmıştı. Toplam 11 milyon kopya satmayı başaran oyun, döneminin en popüler ve en başarılı yapımlarından birisiydi. Mario 64 bugün bile önemli bir oyuncu kitlesine sahip; özellikle de PC kullanıcıları emülatörler üzerinden bazı ilginç modlarla oyunun keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Bu haberimizde PC portundan herhangi bir indirme linki vermemiz mümkün değil. Denemek isteyenlerin interneti biraz karıştırması gerekecek.

https://www.videogameschronicle.com/news/a-full-mario-64-pc-port-has-been-released/

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