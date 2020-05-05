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    Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portlandı: Emülatörsüz çalışıyor

    Kimliği bilinmeyen bir Mario hayranı, çok ilginç bir işe imza atarak Super Mario 64'ün emülatörsüz çalışan PC portunu hazırladı. Oyun DirectX 12 üzerinden 4K ve 60FPS'de oynanabiliyor.
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    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,3b
    1
    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portlandı: Emülatörsüz çalışıyor
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    Nintendo'nun belki de en efsanevi yapımlarından olan Super Mario 64, resmi olmayan yollardan PC'ye portlandı. Bir Mario hayranı tarafından hazırlanan port, herhangi bir emülatöre ihtiyaç duymadan, DirectX üzerinden doğal olarak çalışıyor. Oyunu 4K ve yüksek kare hızlarında oynayabiliyorsunuz.

    Mario 64 PC portunun videosu ilk olarak YouTube üzerinden Unreal isimli bir kanalda paylaşıldı. 12 dakikalık videoda oyunun sorunsuz bir şekilde çalıştığı görülüyor. Aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Video Games Chronicles'da yer alan ifadelere göre PC portu DirectX 12 ile çalışıyor. Dolayısıyla oynamak istiyorsanız Windows 10'a ihtiyacınız var. Oyunun 4K çözünürlükte ve 60FPS'de sorunsuz çalıştığı ancak 60FPS üzerindeki hızlarda bazı sorunlar yaşadığı belirtilmiş. 

    Super Mario 64'ün decompile edilmiş kaynak kodları geçtiğimiz yıl internete sızdırılmıştı. PC portunun bu kaynak kodlarından faydalanılarak ortaya çıkarıldığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da kodların sızmasının ardından bu yönde bazı atılımlar yapılmıştı.

    Serinin ilk 3 boyutlu oyunu olan Super Mario 64, ilk olarak 1996 yılında Nintendo 64 konsolu için yayınlanmıştı. Toplam 11 milyon kopya satmayı başaran oyun, döneminin en popüler ve en başarılı yapımlarından birisiydi. Mario 64 bugün bile önemli bir oyuncu kitlesine sahip; özellikle de PC kullanıcıları emülatörler üzerinden bazı ilginç modlarla oyunun keyfini çıkarmaya devam ediyor.

    Bu haberimizde PC portundan herhangi bir indirme linki vermemiz mümkün değil. Denemek isteyenlerin interneti biraz karıştırması gerekecek.



    https://www.videogameschronicle.com/news/a-full-mario-64-pc-port-has-been-released/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    PortAlanması çok güzel.. Acaba PortAlanamasaydi ne olurdu acep :)
    Yorumu gör »     ssbrutality
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 hf. en beğenilen tobepeople
    Bu Nintendo'nun yaptığı oyun değil. İnternette birisi Unity ile kendisi yapmış, orijinal bir oyun değil yani.

    Bilip bilmeden hemen sallamaya başlamasanız iyi olur. Ben de şimdi sana soruyorum: Şaka mısın ya, cidden soruyorum?
    Bu Nintendo'nun yaptığı oyun değil. İnternette birisi Unity ile kendisi yapmış, orijinal bir oyun değil yani. Bilip bilmeden hemen sallamaya başlamasan...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    tobepeople 1 hf. LKLC
    ''Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portalandı: Emülatörsüz çalışıyor''diye başlık atan sensin: Başlık bile bu tür yorumları çekiyor; ben de zaten çalışıyordu emülatörsüz pc de oynuyorum zaten, direk tıklayınca çalışıyor. Normal pc oyunundan farksız buna da pc'ye port deniyor ,ayrıca çözünürlük seçeneği falan da var. Bendeki oyunun ismi de Super Mario 64 olduğundan yapacak bir şey yok

    ''Super Mario 64'ün decompile edilmiş kaynak kodları geçtiğimiz yıl internete sızdırılmıştı. PC portunun bu kaynak kodlarından faydalanılarak ortaya çıkarıldığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da kodların sızmasının ardından bu yönde bazı atılımlar yapılmıştı.''demişsin. Zaten bu yüzden çıkartmışlar adamlar ;onlar yapmasa bile bendeki versiyonu gibi, illaki arasan bulursun. Hem port veya değil; bendeki gayet kaliteli yani orijinali o videodaki gibiyse 4 K da açsan kare kare kimse oynamaz,ben oynatamam yeğenime en azından bendekini açtırır onu sen oyna diye :D

    Aynı adamdan bahsediyoruz muhtemelen ya neyse alın buradaki videoda indirme linki de var(videoyu açınca youtube yazan yerden izlerseniz linki görürsünüz). Eleman daha kaliteli yapmış işte bendekini geliştirip daha ileri seviyeye taşımış bizimki ben de indireyim :D
    Orijinal kaynak kodundan yapmış ve onun linkini de var paylaşmış(Source Code/internete düşen zımbırtı ama oyunun 10 katı boyutunda gereksiz bizce o programcılar için heralde)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    troley111 (Son Son) 1 hf. LKLC
    Iyi de bu port edilen oyun da orijinal degil. Bir hayrani oturup DX12 ile yeniden yazmis oyunu. Nintendo yapmamis.
    Yanıtla +1
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    tobepeople 1 hf. LKLC
    ''Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portalandı: Emülatörsüz çalışıyor''diye başlık atan sensin: Başlık bile bu tür yorumları çekiyor; ben de zaten çalışıyordu emülatörsüz pc de oynuyorum zaten, direk tıklayınca çalışıyor. Normal pc oyunundan farksız buna da pc'ye port deniyor ,ayrıca çözünürlük seçeneği falan da var. Bendeki oyunun ismi de Super Mario 64 olduğundan yapacak bir şey yok

    ''Super Mario 64'ün decompile edilmiş kaynak kodları geçtiğimiz yıl internete sızdırılmıştı. PC portunun bu kaynak kodlarından faydalanılarak ortaya çıkarıldığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da kodların sızmasının ardından bu yönde bazı atılımlar yapılmıştı.''demişsin. Zaten bu yüzden çıkartmışlar adamlar ;onlar yapmasa bile bendeki versiyonu gibi, illaki arasan bulursun. Hem port veya değil; bendeki gayet kaliteli yani orijinali o videodaki gibiyse 4 K da açsan kare kare kimse oynamaz,ben oynatamam yeğenime en azından bendekini açtırır onu sen oyna diye :D

    Aynı adamdan bahsediyoruz muhtemelen ya neyse alın buradaki videoda indirme linki de var(videoyu açınca youtube yazan yerden izlerseniz linki görürsünüz). Eleman daha kaliteli yapmış işte bendekini geliştirip daha ileri seviyeye taşımış bizimki ben de indireyim :D
    Orijinal kaynak kodundan yapmış ve onun linkini de var paylaşmış(Source Code/internete düşen zımbırtı ama oyunun 10 katı boyutunda gereksiz bizce o programcılar için heralde)
    ''Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portalandı: Emülatörsüz çalışıyor''diye başlık atan sensin: Başlık bile bu tür yorumları çekiyor; ben de zaten çalışıyordu emüla...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 hf. tobepeople
    Yahu ne anlatıyorsun arkadaşım hadi ya. Çakma versiyonu orijinal sanmışsın, hatan ortaya çıkmış hala da konuşuyorsun çok enteresan cidden.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yaman21 (S. A.) 1 hf.
    indirme linki yok mu.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Çocukluğumda ne oynardım be
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Oyunu Nintendo'dan almak mümkün değilse link paylaşmanın sıkıntı olacağını sanmıyorum.
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    tobepeople 1 hf.
    Şaka mısın ya, cidden soruyorum?
    Ben bu oyunu tam 5 yıl önce bu pc ye yüklemişim ve bundan önceki pclerimde de değişmez tek oyundu yani 10 yıldır var en azından!
    Yeğenim çok seviyor Altın Mario oluyorduk hepsini toplayıp ayrıca bendekinin görüntü kalitesi efsane sizinkine göre. Hem de bendeki daha çok remake gibi :D

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 hf. tobepeople
    Bu Nintendo'nun yaptığı oyun değil. İnternette birisi Unity ile kendisi yapmış, orijinal bir oyun değil yani.

    Bilip bilmeden hemen sallamaya başlamasanız iyi olur. Ben de şimdi sana soruyorum: Şaka mısın ya, cidden soruyorum?
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf. editörün seçimi
    PortAlanması çok güzel..

    Acaba PortAlanamasaydi ne olurdu acep :)
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