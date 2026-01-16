Giriş
    Sinemada bu hafta: 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm, The Rip, Yabancı (16 Ocak 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında altı film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:             

    Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, 28 Yıl Sonra'nın devam filmi geliyor. Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettiren film, ön gösterime katılan basın mensupları tarafından oldukça beğenilmiş görünüyor. Onun yanı sıra komedi ve animasyon türlerinde yeni filmler de bu hafta sinemalara geliyor.

    1️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)

    28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple) Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl vizyona giren 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Filme dair ilk yorumlar oldukça olumlu.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Nia DaCosta
    • Oyuncular: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams

    28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.

    2️⃣ Yabancı (The Stranger)

    Yabancı (The Stranger) Tam Boyutta Gör
    Albert Camus'nun unutulmaz eseri Yabancı, Fransa sinemasının önemli isimlerinden François Ozon tarafından sinemaya uyarlandı.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: François Ozon
    • Oyuncular: Benjamin Voisin, Denis Lavant, Pierre Lottin, Swann Arlaud

    Cezayir’in kavurucu sıcağı altında yaşayan Meursault, duygulardan uzak, sessiz bir hayat sürerken beklenmedik bir tehlikenin içine çekilir. Bu olay, onu yalnızca yasalar karşısında değil; toplumun ahlaki sınırları ve kendi varoluşu karşısında da sorguya açar.

    3️⃣ Efes'in Sırrı

    Efes'in Sırrı Tam Boyutta Gör
    Oyuncu kadrosunda BKM yapımlarından tanıdığımız isimleri barındıran Efes'in Sırrı, çocukların eğlenceli bir maceraya atıldığı bir aile filmi olarak özellikle çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen ailelere hitap ediyor.
    • Tür: Macera, Aile, Komedi
    • Yönetmen: Gökhan Tiryaki
    • Oyuncular: Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Oya Başar, Tarık Pabuççuoğlu

    Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışacak.

    4️⃣ Aşktan Geriye Kalan (The Love That Remains)

    Aşktan Geriye Kalan (The Love That Remains) Tam Boyutta Gör
    Komedi ve drama türlerini harmanlayan The Love That Remains, geçtiğimiz yılın beğenilen filmleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Drama, Komedi
    • Yönetmen: Hlynur Pálmason
    • Oyuncular: Saga Garðarsdóttir, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Sverrir Gudnason

    İzlanda’nın uzak bir kasabasında yaşayan 3 çocuklu bir ailenin hayatı, anne ve babanın ayrılık kararı almasıyla farklı bir yöne evrilir. Her şeye rağmen çocuklarıyla birlikte vakit geçiren çiftin ayrılık sürecinde beklenmeyen krizleri, kayıpları ve tartışmaları olur. Yine de hayatın hala yaşamaya değer ve keyif almanın ne kadar önemli olduğunun farkına varırlar.

    5️⃣ SüngerBob: Korsan Macerası (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)

    SüngerBob: Korsan Macerası (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ülkemizde iki yeni animasyon filmi gösterime giriyor. Bunlardan ilki SüngerBob: Korsan Macerası.
    • Tür: Animasyon, Macera, Komedi
    • Yönetmen: Derek Drymon

    Büyük biri olmak için can atan SüngerBob, cesaretini Bay Yengeç'e kanıtlamak amacıyla, gizemli ve korsan ruhlu hayalet Uçan Hollandalı'nın peşine düşer. Bu deniz yolculuğu komedi-macerası, onu okyanusun en derin derinliklerine götürür. Daha önce hiçbir Sünger’in gitmediği yerlere!

    6️⃣ Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı (Masha and the Bear: Wonder Park)

    Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı (Masha and the Bear: Wonder Park) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren ikinci animasyon filmi ise TV ekranlarından da tanıdığımız Maşa ve Koca Ayı'nın yeni maceralarına odaklanan Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı.
    • Tür: Animasyon, Aile, Macera
    • Yönetmenler: Vasiliy Bedoshvili, Elena Chernova, Ekaterina Grosheva, Jalil Rizvanov, Vasily Volkov

    Daşa, parkın tüm görevlerini tamamlayıp gösteriye katılmak için kararlı bir şekilde zafere odaklanmışken, Maşa en fazla eğlenceyi arıyor, Koca Ayı ise “akıllı” fotoğraf makinesini denemeyi umuyor. Ancak kahramanların planları, yalnızca maceraya daha fazla renk katan bir dizi beklenmedik olayla bozuluyor. Parkta Maşa, gerçek bir palyaço ailesiyle arkadaşlık kuruyor ve onlardan birine kendine inanması ve uzun zamandır hayalini kurduğu isteğini gerçekleştirmesi için yardım ediyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ The Rip

    The Rip Tam Boyutta Gör
    İki yakın arkadaş olan Ben Affleck ve Matt Damon, aksiyonla gerilimi harmanlayan The Rip'te yeniden bir araya geliyor
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: Joe Carnahan
    • Oyuncular:  Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle
    • Yayın Tarihi: 16 Ocak
    • Platform: Netflix

    Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.

