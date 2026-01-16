Sinemada bu hafta: 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm, The Rip, Yabancı (16 Ocak 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, 28 Yıl Sonra'nın devam filmi geliyor. Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettiren film, ön gösterime katılan basın mensupları tarafından oldukça beğenilmiş görünüyor. Onun yanı sıra komedi ve animasyon türlerinde yeni filmler de bu hafta sinemalara geliyor.

1️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl vizyona giren 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Filme dair ilk yorumlar oldukça olumlu.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Nia DaCosta

: Nia DaCosta Oyuncular: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams

28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.

2️⃣ Yabancı (The Stranger)

Tam Boyutta Gör Albert Camus'nun unutulmaz eseri Yabancı, Fransa sinemasının önemli isimlerinden François Ozon tarafından sinemaya uyarlandı.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : François Ozon

: François Ozon Oyuncular: Benjamin Voisin, Denis Lavant, Pierre Lottin, Swann Arlaud

Cezayir’in kavurucu sıcağı altında yaşayan Meursault, duygulardan uzak, sessiz bir hayat sürerken beklenmedik bir tehlikenin içine çekilir. Bu olay, onu yalnızca yasalar karşısında değil; toplumun ahlaki sınırları ve kendi varoluşu karşısında da sorguya açar.

3️⃣ Efes'in Sırrı

Tam Boyutta Gör Oyuncu kadrosunda BKM yapımlarından tanıdığımız isimleri barındıran Efes'in Sırrı, çocukların eğlenceli bir maceraya atıldığı bir aile filmi olarak özellikle çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen ailelere hitap ediyor.

Tür : Macera, Aile, Komedi

: Macera, Aile, Komedi Yönetmen : Gökhan Tiryaki

: Gökhan Tiryaki Oyuncular: Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Oya Başar, Tarık Pabuççuoğlu

Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışacak.

4️⃣ Aşktan Geriye Kalan (The Love That Remains)

Tam Boyutta Gör Komedi ve drama türlerini harmanlayan The Love That Remains, geçtiğimiz yılın beğenilen filmleri arasında yer alıyor.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Hlynur Pálmason

: Hlynur Pálmason Oyuncular: Saga Garðarsdóttir, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Sverrir Gudnason

İzlanda’nın uzak bir kasabasında yaşayan 3 çocuklu bir ailenin hayatı, anne ve babanın ayrılık kararı almasıyla farklı bir yöne evrilir. Her şeye rağmen çocuklarıyla birlikte vakit geçiren çiftin ayrılık sürecinde beklenmeyen krizleri, kayıpları ve tartışmaları olur. Yine de hayatın hala yaşamaya değer ve keyif almanın ne kadar önemli olduğunun farkına varırlar.

5️⃣ SüngerBob: Korsan Macerası (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)

Tam Boyutta Gör Bu hafta ülkemizde iki yeni animasyon filmi gösterime giriyor. Bunlardan ilki SüngerBob: Korsan Macerası.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Yönetmen: Derek Drymon

Büyük biri olmak için can atan SüngerBob, cesaretini Bay Yengeç'e kanıtlamak amacıyla, gizemli ve korsan ruhlu hayalet Uçan Hollandalı'nın peşine düşer. Bu deniz yolculuğu komedi-macerası, onu okyanusun en derin derinliklerine götürür. Daha önce hiçbir Sünger’in gitmediği yerlere!

6️⃣ Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı (Masha and the Bear: Wonder Park)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren ikinci animasyon filmi ise TV ekranlarından da tanıdığımız Maşa ve Koca Ayı'nın yeni maceralarına odaklanan Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı.

Tür : Animasyon, Aile, Macera

: Animasyon, Aile, Macera Yönetmenler: Vasiliy Bedoshvili, Elena Chernova, Ekaterina Grosheva, Jalil Rizvanov, Vasily Volkov

Daşa, parkın tüm görevlerini tamamlayıp gösteriye katılmak için kararlı bir şekilde zafere odaklanmışken, Maşa en fazla eğlenceyi arıyor, Koca Ayı ise “akıllı” fotoğraf makinesini denemeyi umuyor. Ancak kahramanların planları, yalnızca maceraya daha fazla renk katan bir dizi beklenmedik olayla bozuluyor. Parkta Maşa, gerçek bir palyaço ailesiyle arkadaşlık kuruyor ve onlardan birine kendine inanması ve uzun zamandır hayalini kurduğu isteğini gerçekleştirmesi için yardım ediyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ The Rip

Tam Boyutta Gör İki yakın arkadaş olan Ben Affleck ve Matt Damon, aksiyonla gerilimi harmanlayan The Rip'te yeniden bir araya geliyor

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Joe Carnahan

: Joe Carnahan Oyuncular : Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle

: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle Yayın Tarihi : 16 Ocak

: 16 Ocak Platform: Netflix

Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.

