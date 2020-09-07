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    Ekim ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek

    Piyasaya sürülmeye hazırlanan OnePlus 8T'nin teknik özellikleri hakkındaki bazı bilgiler ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 865+ yonga setinden güç alacak ve 120Hz yenileme hızlı ekrana sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Ekim ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek
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    OnePlus, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Güçlü özelliklere sahip olması beklenen OnePlus 8T'nin birçok teknik özellikleri, AndroidCentral tarafından sızdırıldı.

    Sızdırılan özellikler arasında ekran özellikleri, yonga seti, kamera özellikleri gibi detaylar yer alıyor. Özellikle tasarım konusunda OnePlus 8 ile benzer bir yapıya sahip olacağı bildiriliyor.

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    OnePlus 8T'nin sızdırılmış özellikleri

    OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip, 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla gelecek. Ekran çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak OnePlus 8'deki gibi 1080x2400 piksel FHD+ olması muhtemel görünüyor.

    Telefon, Snapdragon 865 Plus'tan güç alacak. OnePlus 8T, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olacak.

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    OnePlus 8T, 48 MP birincil lens, 16 MP geniş açılı lens, 5 MP makro ve 2 MP portre sensörü olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuyla gelecek.

    OnePlus'ın Ekim ayında tanıtımını yapmayı düşündüğü 8T modelinin, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştıracağı yine sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.



    Kaynakça https://www.androidcentral.com/oneplus-8t-has-120hz-amoled-display-48mp-quad-rear-cameras https://9to5google.com/2020/09/03/oneplus-8t-reportedly-brings-120hz-display-android-11-could-debut-in-october/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mansurmarsak (mansur akın) 4 gün
    Şu saçma sapan makro sensörü kaldırıp yerine adam akıllı bir telefoto koymadıkları sürece almayı düşünmüyorum...
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    paldov 4 gün
    umarim portre modunda selfie cekerken, yuz yumusatmayi kaldirirlar.
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    yolyordam35 (yol yordam) 4 gün
    kamera tarafında rekabet için ya



    Samsung ISOCELL Bright HMX



    yada



    Sony exmor rs imx 686



    sensör kullanmalı
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    Ussuz (mehmet ) 4 gün
    Umarım tazeleme hızını düşürebilmek için seçenek koyuyorlardır.
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