Ekran altı Face ID'li iPhone modeli ertelendi: Hayal olabilir!

Young: Ekran altı Face ID, en erken 2025'te
Young, daha önce Apple’ın ekran altı Face ID’li ilk iPhone modelini 2024’te çıkaracağını söylemişti ancak şimdi sensör sorunları nedeniyle gecikme yaşanacağını (en erken 2025) söylüyor. Bu, Face ID’nin ekran altına gizlendiği ilk modelin iPhone 17 Pro olabileceği anlamına geliyor. Yeri gelmişken, yakın zamanda bir Kore yayını da ekran altı yüz tanıma teknolojisinin iPhone 16 Pro ile tanıtılacağını iddia etmişti.
Tam ekran tasarımı beklenmiyor
Bu arada Apple’ın iPhone 14 Pro modellerine özel çentiğinin (dinamik adanın) iPhone 15 serisinde Pro modellerle sınırlı kalmayacağı söyleniyor. Ekran altı Face ID teknolojisi iPhone’lara geldiğinde dynamic island, isteğe bağlı yazılım özelliği olarak kalacaktır. Peki, Apple, ön kamerayı da gizleyecek mi? En azından ilk model için Apple’ın tam ekran tasarımına geçmesi beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez