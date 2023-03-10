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    Ekran altı Face ID'li iPhone modeli ertelendi: Hayal olabilir!

    Android telefonlarda ekrana gömülü parmak izi okuyucu, senelerdir olan bir teknoloji. Apple tarafında da Face ID’li iPhone bekleniyor. Ancak, ekran endüstrisi analisti Ross Young’dan kötü haber var.
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    ekran altı face id iphone modeli ertelendi Tam Boyutta Gör
    Ekran endüstrisi danışmanı olarak bilinen Ross Young’a göre, Apple’ın Face ID bileşenlerini 2025 yılına kadar iPhone ekranına dahil etmesi olası görünmüyor.

    Young: Ekran altı Face ID, en erken 2025'te

    Young, daha önce Apple’ın ekran altı Face ID’li ilk iPhone modelini 2024’te çıkaracağını söylemişti ancak şimdi sensör sorunları nedeniyle gecikme yaşanacağını (en erken 2025) söylüyor. Bu, Face ID’nin ekran altına gizlendiği ilk modelin iPhone 17 Pro olabileceği anlamına geliyor. Yeri gelmişken, yakın zamanda bir Kore yayını da ekran altı yüz tanıma teknolojisinin iPhone 16 Pro ile tanıtılacağını iddia etmişti.

    Tam ekran tasarımı beklenmiyor

    Bu arada Apple’ın iPhone 14 Pro modellerine özel çentiğinin (dinamik adanın) iPhone 15 serisinde Pro modellerle sınırlı kalmayacağı söyleniyor. Ekran altı Face ID teknolojisi iPhone’lara geldiğinde dynamic island, isteğe bağlı yazılım özelliği olarak kalacaktır. Peki, Apple, ön kamerayı da gizleyecek mi? En azından ilk model için Apple’ın tam ekran tasarımına geçmesi beklenmiyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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