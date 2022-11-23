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    Ekran kartı pazarı çöküşte: 2009’dan bu yana en büyük düşüş

    Ekran kartı pazarındaki düşüş devam ediyor. Jon Peddie Research tarafından sağlanan rapora göre ekran kartı sevkiyatları yıllık bazda yüzde 25 düşerek son 13 yılın en kötü performansını gördü.
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    Ekran kartı pazarı 2009’dan bu yana en büyük düşüşü yaşadı Tam Boyutta Gör
    Jon Peddie Research, küresel PC tabanlı grafik işlemci birimi (GPU) pazarındaki büyümenin 2022 yılı 3. çeyreğinde 75,5 milyon birime ulaştığını ve PC CPU sevkiyatlarının yıldan yıla yüzde 19 azaldığını bildirdi. Genel olarak, GPU'lar 2022-2026 döneminde yıllık yüzde 2,8 bileşik büyüme oranına sahip olacak ve tahmin döneminin sonunda 3.138 milyon adetlik kurulu bir tabana ulaşacak. Önümüzdeki beş yıl içinde, PC'de ayrık GPU'ların (dGPU'lar) penetrasyonu artarak yüzde 26 seviyesine ulaşacak.

    2009'dan bu yana en kötü sonuç

    Öte yandan Tüm platformları ve tüm GPU türlerini içeren yıldan yıla toplam GPU sevkiyatı ise yüzde 25,1 gibi rekor bir düşüş yaşadı. Masaüstü ekran kartları yüzde 15,43, dizüstü bilgisayar GPU’ları ise yüzde 30 seviyesinde düşüş yaşadı. Bu sayılar 2009’daki durgunluktan bu yana en büyük düşüşü temsil ediyor.

    Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere AMD’nin toplam pazar payı çeyrekten çeyreğe yüzde 8,5 azalmış. Benzer şekilde Nvidia’da yüzde 1,87 düşüş yaşamış. Intel ise pazar payını yüzde 10,3 artırmış. Genel GPU birimi sevkiyatları ise geçen çeyreğe göre yüzde 10,3 azaldı. Bu süre zarfında AMD sevkiyatları yüzde 47,6 azaldı, Nvidia'nın sevkiyatları ise yüzde 19,7 azaldı. Intel'in sevkiyatları ise yüzde 4,7 arttı.

    ekran kartı pazarı
    PC segmentindeki neredeyse bütün şirketlerde bir gerileme söz konusu ve firmalar genellikle benzer nedenleri sebep olarak gösteriyor: Kripto madenciliğin durması, Çin’in sıfır tolerans kuralları yüzünden üretim tesislerindeki sürekli kapatmalar, ABD’nin yaptırımları ve Kovid sonrası satın alımların düşmesi. Analistler dördüncü çeyrekte de düşüşün devam etmesini bekliyor.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, intel ve
    4 etiket daha nvidia Jon Peddie Research Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
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