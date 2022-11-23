Ekran kartı pazarı çöküşte: 2009’dan bu yana en büyük düşüş

Öte yandan Tüm platformları ve tüm GPU türlerini içeren yıldan yıla toplam GPU sevkiyatı ise yüzde 25,1 gibi rekor bir düşüş yaşadı. Masaüstü ekran kartları yüzde 15,43, dizüstü bilgisayar GPU’ları ise yüzde 30 seviyesinde düşüş yaşadı. Bu sayılar 2009’daki durgunluktan bu yana en büyük düşüşü temsil ediyor.
Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere AMD’nin toplam pazar payı çeyrekten çeyreğe yüzde 8,5 azalmış. Benzer şekilde Nvidia’da yüzde 1,87 düşüş yaşamış. Intel ise pazar payını yüzde 10,3 artırmış. Genel GPU birimi sevkiyatları ise geçen çeyreğe göre yüzde 10,3 azaldı. Bu süre zarfında AMD sevkiyatları yüzde 47,6 azaldı, Nvidia'nın sevkiyatları ise yüzde 19,7 azaldı. Intel'in sevkiyatları ise yüzde 4,7 arttı.
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