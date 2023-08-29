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    Ekran kartı pazarı atağa geçti! AMD yükselirken satışlar artıyor

    Masaüstü ekran kartı pazarı 2023'ün ikinci çeyreğinde yükseliş gösterdi. Jon Peddie Research raporuna göre, en büyük artış AMD cephesinde yaşandı. İşte detaylar...
    Ekran kartı pazarı atağa geçti! AMD yükselirken satışlar artıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bilgisayar pazarına dair son raporlar, yılın ilk çeyreğinin negatif bir tabloda düşüşlerle geçtiğini bizlere gösterdi. Öyle ki bu durum ekran kartı sevkiyatlarında da geçerli oldu. Son paylaşılan Jon Peddie Research (JPR) raporu ise, yılın ikinci çeyreğinde pazarın toparlandığını bizlere gösteriyor. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

    Ekran kartı pazarında kan kaybı sona erdi

    JPR tarafından yayınlanan rapora göre, ekran kartı sevkiyatları Q3 2023'te önemli bir artış göstererek çeyrekten çeyreğe yüzde 11,6 oranında arttı. Bunun nedeni bilinmiyor olsa da, analistler hem AMD hem de Nvidia'nın uyguladığı indirimlere dikkat çekiyor. Niketim Radeon RX7600 ve RTX 30xx/40xx serisi kartlarda özellikle küresel pazarda fiyat düşüşleri görmeye başladık.

    Ekran kartı pazarı atağa geçti! AMD yükselirken satışlar artıyor Tam Boyutta Gör
    Olumlu sonuçların arkasında yer alan bir diğer faktör ise, modern APU sistemlerin artık GPU segmentini kapsaması diyebiliriz. Tabii ki benzer bir durum CPU sevkiyatları için de geçerli. Zira paylaşılan tabloya baktığımızda, Nvidia'nın yüzde 18, Intel'in yüzde 68, AMD'nin ise yüzde 14'lük bir paya sahip olduğunu görüyoruz.

    JPR ise, eski envanterin temizlenmesinden bu yana OEM ve perakende kanallarının GPU tedariklerini yeniden stokladıklarını ve yeni nesil GPU'lara olan talebin bu yıl en yüksek seviyede olduğunu söylüyor

    AMD, GPU sevkiyatlarında çeyrek bazda yüzde 22,9 artışla lider olurken, Nvidia ve Intel, sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 11,7 artış kaydetti. Bununla birlikte Nvidia en iyi sonuçlarını dizüstü bilgisayarlardan elde ederken, masaüstü bilgisayarlarda AMD'nin liderliği sürüyor. Ancak olumlu bir çeyreğe rağmen, yıllık sevkıyatların hala negatif bir bölgede (-%27) içerisinde olduğu belirtelim. 

    Bilmeyenler için genel PC pazarı ve dolayısıyla GPU pazarı 2010'dan bu yana istikrarlı bir düşüş yaşıyor. Ancak analistler durumun gelecekte iyileşmesini bekliyor. Son olarak JPR, genel PC pazarında dizüstülerin yüzde 72, masaüstü bilgisayarların ise yüzde 28 paya sahip olduğunu bildirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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