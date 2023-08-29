Ekran kartı pazarı atağa geçti! AMD yükselirken satışlar artıyor

Ekran kartı pazarında kan kaybı sona erdi
JPR tarafından yayınlanan rapora göre, ekran kartı sevkiyatları Q3 2023'te önemli bir artış göstererek çeyrekten çeyreğe yüzde 11,6 oranında arttı. Bunun nedeni bilinmiyor olsa da, analistler hem AMD hem de Nvidia'nın uyguladığı indirimlere dikkat çekiyor. Niketim Radeon RX7600 ve RTX 30xx/40xx serisi kartlarda özellikle küresel pazarda fiyat düşüşleri görmeye başladık.
JPR ise, eski envanterin temizlenmesinden bu yana OEM ve perakende kanallarının GPU tedariklerini yeniden stokladıklarını ve yeni nesil GPU'lara olan talebin bu yıl en yüksek seviyede olduğunu söylüyor
AMD, GPU sevkiyatlarında çeyrek bazda yüzde 22,9 artışla lider olurken, Nvidia ve Intel, sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 11,7 artış kaydetti. Bununla birlikte Nvidia en iyi sonuçlarını dizüstü bilgisayarlardan elde ederken, masaüstü bilgisayarlarda AMD'nin liderliği sürüyor. Ancak olumlu bir çeyreğe rağmen, yıllık sevkıyatların hala negatif bir bölgede (-%27) içerisinde olduğu belirtelim.
Bilmeyenler için genel PC pazarı ve dolayısıyla GPU pazarı 2010'dan bu yana istikrarlı bir düşüş yaşıyor. Ancak analistler durumun gelecekte iyileşmesini bekliyor. Son olarak JPR, genel PC pazarında dizüstülerin yüzde 72, masaüstü bilgisayarların ise yüzde 28 paya sahip olduğunu bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.