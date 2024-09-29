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    Anlık Bildirim

    M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutusu ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar var

    Apple'ın Ekim ayı içinde yeni Mac bilgisayarları duyuracağı başka bir etkinlik gerçekleştirmesi bekleniyor. Öncesinde, M4 MacBook Pro'nun kutusu ortaya çıktı.   
    m4 macbook pro kutusu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 serisini tanıttığı Glowtime etkinliğinden sonra M4 işlemcili Mac’ler için ayrı bir etkinlik düzenlemesi beklenmiyor. Öncesinde, M4 çipli MacBook Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir kutu görseli paylaşıldı. ShrimpApplePro tarafından sosyal medyada paylaşılan M4 MacBook Pro kutusunda dizüstü bilgisayarın beklenmeyen birkaç özelliği görülüyor.

    M4 MacBook Pro özellikleri nasıl olacak?

    Yeni M4 MacBook Pro’nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğu görülüyor. Önceki sızıntılar, tüm M4 işlemcili Mac bilgisayarların en az 16 GB RAM ile geleceğini öne sürmüştü; bu kutu bunu doğruluyor.

    Ek olarak, kutuda önceki raporlarda bahsedildiği gibi temel model M4 MacBook Pro’nun 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip olduğu bilgisini görüyoruz. Şu anda M3 çipli MacBook Pro’da 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. Bir diğer ilginç ayrıntı ise portlarda. Mevcut M3 MacBook Pro'nun aksine üç adet Thunderbolt 4 portuna sahip olduğu yazıyor. Mevcut temel model MacBook Pro'da yalnızca iki Thunderbolt portu yer alıyor.

    Son olarak, M4 MacBook Pro’nun teknik özelliklerini sıralayan satırda "SPB/10C CPU/10C GPU/16GB/512GB" yazıyor gibi görünüyor. "SPB", Uzay Siyahı renginin kısaltmasıyken, gümüş modellerde "SLV" kısaltması kullanılıyor. Geçen yıl, temel MacBook Pro modeli Uzay Grisi renkte gelmişti. Yeni Macbook Pro M4 işlemcili model Uzay Siyahı renkte gelebilir.

    Tabii ki bu kutunun sahte olma ihtimali de var ancak, öyleyse çok iyi bir sahte olduğunu söylemek gerek. Kutu, Apple'ın iPhone 16 serisiyle yapmaya başladığı QR kod okutarak cihaz hakkında bilgi alma detayı bile kutuda görülüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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