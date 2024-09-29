M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutusu ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar var

M4 MacBook Pro özellikleri nasıl olacak?
Yeni M4 MacBook Pro’nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğu görülüyor. Önceki sızıntılar, tüm M4 işlemcili Mac bilgisayarların en az 16 GB RAM ile geleceğini öne sürmüştü; bu kutu bunu doğruluyor.
Ek olarak, kutuda önceki raporlarda bahsedildiği gibi temel model M4 MacBook Pro’nun 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip olduğu bilgisini görüyoruz. Şu anda M3 çipli MacBook Pro’da 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. Bir diğer ilginç ayrıntı ise portlarda. Mevcut M3 MacBook Pro'nun aksine üç adet Thunderbolt 4 portuna sahip olduğu yazıyor. Mevcut temel model MacBook Pro'da yalnızca iki Thunderbolt portu yer alıyor.
Son olarak, M4 MacBook Pro’nun teknik özelliklerini sıralayan satırda "SPB/10C CPU/10C GPU/16GB/512GB" yazıyor gibi görünüyor. "SPB", Uzay Siyahı renginin kısaltmasıyken, gümüş modellerde "SLV" kısaltması kullanılıyor. Geçen yıl, temel MacBook Pro modeli Uzay Grisi renkte gelmişti. Yeni Macbook Pro M4 işlemcili model Uzay Siyahı renkte gelebilir.
Tabii ki bu kutunun sahte olma ihtimali de var ancak, öyleyse çok iyi bir sahte olduğunu söylemek gerek. Kutu, Apple'ın iPhone 16 serisiyle yapmaya başladığı QR kod okutarak cihaz hakkında bilgi alma detayı bile kutuda görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu