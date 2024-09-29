M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutusu ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar var

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 16 serisini tanıttığı Glowtime etkinliğinden sonra M4 işlemcili Mac’ler için ayrı bir etkinlik düzenlemesi beklenmiyor. Öncesinde, M4 çipli MacBook Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir kutu görseli paylaşıldı. ShrimpApplePro tarafından sosyal medyada paylaşılan M4 MacBook Pro kutusunda dizüstü bilgisayarın beklenmeyen birkaç özelliği görülüyor.

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M4 MacBook Pro özellikleri nasıl olacak?

Yeni M4 MacBook Pro’nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğu görülüyor. Önceki sızıntılar, tüm M4 işlemcili Mac bilgisayarların en az 16 GB RAM ile geleceğini öne sürmüştü; bu kutu bunu doğruluyor.

Ek olarak, kutuda önceki raporlarda bahsedildiği gibi temel model M4 MacBook Pro’nun 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip olduğu bilgisini görüyoruz. Şu anda M3 çipli MacBook Pro’da 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. Bir diğer ilginç ayrıntı ise portlarda. Mevcut M3 MacBook Pro'nun aksine üç adet Thunderbolt 4 portuna sahip olduğu yazıyor. Mevcut temel model MacBook Pro'da yalnızca iki Thunderbolt portu yer alıyor.

Son olarak, M4 MacBook Pro’nun teknik özelliklerini sıralayan satırda "SPB/10C CPU/10C GPU/16GB/512GB" yazıyor gibi görünüyor. "SPB", Uzay Siyahı renginin kısaltmasıyken, gümüş modellerde "SLV" kısaltması kullanılıyor. Geçen yıl, temel MacBook Pro modeli Uzay Grisi renkte gelmişti. Yeni Macbook Pro M4 işlemcili model Uzay Siyahı renkte gelebilir.

Tabii ki bu kutunun sahte olma ihtimali de var ancak, öyleyse çok iyi bir sahte olduğunu söylemek gerek. Kutu, Apple'ın iPhone 16 serisiyle yapmaya başladığı QR kod okutarak cihaz hakkında bilgi alma detayı bile kutuda görülüyor.

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