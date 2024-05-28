X Türkiye, Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı

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Tam Boyutta Gör Twitter olarak bilinen X özelinde son dönemlerde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bunların sonuncusu ise bir sürede aktif olamayan resmi X Türkiye hesabının yeniden aktif olması. X’in resmi Türkiye hesabı bilindiği üzere 2022’den bu yana herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Yapılan yeni paylaşım Türkiye’deki aktif X kullanıcı sayısını bildirirken tüm bunların X’in Türkiye’ye temsilci atamasından sonra gerçekleşmiş olması da dikkat çekici.

X’in Türkiye’deki kullanıcısı sayısı açıklandı

Resmi X Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı bulunuyor. Resmi X hesabı aynı zamanda “Merhaba Türkiye! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın” paylaşımında da bulundu.

21.7 milyon aktif kullanıcı sayısı X’i Türkiye’de en çok kullanılan beşinci sosyal medya platformu haline getiriyor. Son raporlara göre zirvede yer alan YouTube’un Türkiye’de 57,50 milyon kullanıcısı bulunurken onu 57,10 milyon ile Instagram, 34,35 milyon ile Facebook, 37,73 milyon ile TikTok takip ediyor.

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Hatırlanacağı üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta X’in (Twitter) Türkiye’de temsilcilik açtığını duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından ise BTK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile X’e uygulanan reklam yasağı da kaldırıldı.

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Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı