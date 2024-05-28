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    Anlık Bildirim

    X Türkiye, Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı

    Twitter olarak bilinen X, çok kısa bir süre önce X Türkiye hesabını yeniden aktif hale getirdi. Resmi X Türkiye hesabı ayrıca Türkiye'de 21.7 milyon aktif kullanıcı olduğunu açıkladı.
    Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Twitter olarak bilinen X özelinde son dönemlerde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bunların sonuncusu ise bir sürede aktif olamayan resmi X Türkiye hesabının yeniden aktif olması. X’in resmi Türkiye hesabı bilindiği üzere 2022’den bu yana herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Yapılan yeni paylaşım Türkiye’deki aktif X kullanıcı sayısını bildirirken tüm bunların X’in Türkiye’ye temsilci atamasından sonra gerçekleşmiş olması da dikkat çekici.

    X’in Türkiye’deki kullanıcısı sayısı açıklandı

    Resmi X Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı bulunuyor. Resmi X hesabı aynı zamanda “Merhaba Türkiye! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın” paylaşımında da bulundu.

    21.7 milyon aktif kullanıcı sayısı X’i Türkiye’de en çok kullanılan beşinci sosyal medya platformu haline getiriyor. Son raporlara göre zirvede yer alan YouTube’un Türkiye’de 57,50 milyon kullanıcısı bulunurken onu 57,10 milyon ile Instagram, 34,35 milyon ile Facebook, 37,73 milyon ile TikTok takip ediyor.

    Hatırlanacağı üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta X’in (Twitter) Türkiye’de temsilcilik açtığını duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından ise BTK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile X’e uygulanan reklam yasağı da kaldırıldı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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