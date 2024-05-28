X Türkiye, Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı

X’in Türkiye’deki kullanıcısı sayısı açıklandı
Resmi X Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı bulunuyor. Resmi X hesabı aynı zamanda “Merhaba Türkiye! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın” paylaşımında da bulundu.
21.7 milyon aktif kullanıcı sayısı X’i Türkiye’de en çok kullanılan beşinci sosyal medya platformu haline getiriyor. Son raporlara göre zirvede yer alan YouTube’un Türkiye’de 57,50 milyon kullanıcısı bulunurken onu 57,10 milyon ile Instagram, 34,35 milyon ile Facebook, 37,73 milyon ile TikTok takip ediyor.
Hatırlanacağı üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta X’in (Twitter) Türkiye’de temsilcilik açtığını duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından ise BTK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile X’e uygulanan reklam yasağı da kaldırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.