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    Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

    Türkiye’nin önde gelen internet sitelerinden Ekşi Sözlük’e bir süredir erişilemiyor. BTK tarafından getirilen erişim yasağının nedeni resmi olarak açıklanmasa da gerekçeli karara ulaşıldı.
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    Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde erişime engellenen Ekşi Sözlük, kapalı kalmaya devam ediyor. Ekşi Sözlük yetkilileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerine ulaşmaya ve sitenin neden erişime kapatıldığını öğrenmeye çalışırken gerekçeli karar ortaya çıktı.

    Ekşi Sözlük neden kapandı?

    21 Şubat saat 21:00 tarihinden itibaren kullanıcılar siteye girememeye ve “Ekşi Sözlük kapatıldı mı?” diye sormaya başladı. Kısa bir süre sonra ise sözlüğün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime engellendiği ortaya çıktı. Dünkü haberimizde aktardığımız üzere Ekşi Sözlük yetkilileri BTK ile görüşmek üzere Ankara’ya gitmişti ancak herhangi bir kurum yetkilisi ile görüşememişlerdi. Şimdi ise Independent Türkçe’den Gülseven Özkan, Ekşi Sözlük’ün neden erişime kapandığını haberleştirdi.

    Habere göre, BTK yetkilileri Ekşi Sözlük’ü 5651 Sayılı İnternet Kanunu'nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelere dayanarak kapattı. 5651 sayılı İnternet Ortamımda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'na 2015 yılından eklenen 8/A maddesinde şu ifadeler yer almakta:

    "Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir."

    Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?

    Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Tam Boyutta Gör
    Ekşi Sözlük ne zaman açılacak, şimdilik belirsiz ancak ilgili kanunda erişim engeli talebinin 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulması gerektiği ve ardından hakimin kararını kırk sekiz saat içinde açıklanması gerektiği belirtiliyor. Aksi bir durumda ise yasağın kendiliğinden kalkacağı belirtiliyor.

    “Cumhurbaşkanlığı veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkan tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar. Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”

    Kanun kapsamında ayrıca "ihtihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik" gibi suç oluşturucu nedenlerden doğan şüphe sebebiyle de sitelerin erişime engellenmesi mümkün görünüyor.

    Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut’tan açıklama

    Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut konu hakkında Medyascope‘a önemli açıklamalarda bulundu. Purut, kendilerine kararın söylenmediği ancak kararın 8/A maddesine dayalı olduğunu anladıklarını söylüyor; “O maddeye dayanarak BTK herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın erişim engelleme kararı verebiliyor ama kanuna göre bu erişim engelleme kararının belirli bir içeriğe dayalı olması ve sitenin tamamını içermemesi gerekiyor.”

    Sonuç ne?

    Sonuç olarak ortada büyük bir iletişim sorunu varmış gibi görünüyor. Erişim engeli kararının hangi kanun maddesine dayandığı bilinse de hangi içeriğe dayandığı konusu belirsiz. BTK yetkilileri Ekşi Sözlük ile iletişim kurmadıkları için site yetkilileri bir şey yapamıyor. Dolayısıyla erişim engeli mahkemeye getirilene kadar erişim engeline sebebiyet veren içeriğin ne olduğu belirsizliğini koruyacak.

    Kaynakça https://indyturk.com/node/612356/haber/ek%C5%9Fi-s%C3%B6zl%C3%BCk-neden-kapat%C4%B1ld%C4%B1 https://medyascope.tv/2023/02/22/eksi-sozluke-erisim-engeli-getirildi-eksi-sozluk-ceosu-basak-purut-kararin-hangi-icerikle-alakali-oldugunu-goremedigimiz-icin-itirazda-bulunamiyoruz/ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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