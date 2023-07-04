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Peugeot'nun sadece otomobil konusunda değil bisiklet alanında da uzmanlaşmış bir şirket olduğunu pek çok kişi bilmez. Fransız markanın Peugeot Cycles bölümü üç yeni elektrikli bisiklet duyurdu. Yeni modeller 2023'ün sonlarında ve 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek.

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Öncelikle bu ulaşım biçiminin Avrupa'da oldukça popüler olduğunu belirtelim. Peugeot'ya göre Avrupa'da e-bisiklet satışları geçen yıl 5.5 milyon adede ulaşarak rekor kırdı. Bu da bölgede satılan her dört yeni bisikletten birinin elektrikli olduğu anlamına geliyor.

Üç farklı model

Peugeot Cycles tarafından ön gösterimi yapılan üç yeni elektrikli bisiklete dönelim. Digital e-Bike isimli model tek kişilik ve şehir içi kullanım için tasarlandı. V şeklindeki şasisi ve minimalist özellikleriyle diğerlerinden daha fütüristik bir tarza sahip. Tam Boyutta Gör

Digital e-Longtail olarak adlandırılan modelin arka bölümünde çocuklar için iki oturma yeri, tutunabilecekleri metal bir çerçeve ve ayak dayama yerleri mevcut. Aile kullanımı için ideal olan bu elektrikli bisiklet uzun arka kısmı ile diğer modellerden ayrılıyor.

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Digital e-Front Load varyantının ön tarafındaki kasa üç çocuğa kadar veya ağır eşya taşıyabildiğinden bu model daha çok bir yük bisikleti olarak tanımlanabilir. Elektrikli bisikletler şu anda konsept formunda sunulsa da 2024 yılına kadar üretime gireceklerini belirtelim.

Tüm bisikletler uyarlanabilir elektrik desteği, hırsızlık önleme sistemi, alarm, coğrafi konum, gerçek zamanlı navigasyon, varış noktası hava durumu tahmini ve rota istatistikleri gibi özellikler sunacak. Tüm bu fonksiyonlar özel bir akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek.

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Peugeot yeni nesil elektrikli bisikletlerini tanıttı