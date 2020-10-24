Elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" nasıl çalışıyor? İşte videosu

Amerikalı otomotiv devi General Motors, elektrikli Hummer'ın arazi yetenekleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Ayrıca aracın yengeç modu (CrabWalk) özelliğinin hangi durumlarda işe yarayacağını gösterdi.
Ayrıca Bkz. "Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi"İlginizi Çekebilir Elektrikli Hummer, "yengeç modu" sayesinde yana doğru hareket edebilecek
Elektrikli Hummer pickup, General Motors tarafından geliştirilen yepyeni bir modüler platform üzerine inşa edildi. Araç, Ultium batarya paketi ve Ultium Drive elektrikli güç aktarma teknolojisine sahip.
Çapraz hareket ediyor
Elektrikli Hummer yengeç moduna geçtiğinde, dört tekerleğin tamamı seçilen yöne doğru 10 derece dönerek aracın tıpkı bir yengeç gibi çapraz olarak hareket etmesini sağlıyor. Nasıl çalıştığını yukarıdaki videonun 58. saniyesinden itibaren görebilirsiniz.
Yengeç modu manevra imkanının kısıtlı olduğu dar dar yollarda sürücünün bir hayli işine yarayabilir. Elektrikli Hummer'ın önümüzdeki yıl yollarda olacağını hatırlatalım. İlk etapta 1.000 beygir güç ve 112 bin dolar fiyat etiketine sahip Edition One versiyonu satışa sunulacak.
https://www.youtube.com/watch?v=HsC0VbyARjk Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v