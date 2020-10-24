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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" nasıl çalışıyor? İşte videosu

    Elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" isimli özel bir sürüş moduna sahip olduğu açıklanmıştı. Aracın çapraz şekilde hareket etmesini sağlayan bu özelliğin nasıl çalıştığı gösterildi.
    10 sa.
    7,6b
    12
    6
    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Elektrikli Hummer'ın
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    Amerikalı otomotiv devi General Motors, elektrikli Hummer'ın arazi yetenekleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Ayrıca aracın yengeç modu (CrabWalk) özelliğinin hangi durumlarda işe yarayacağını gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Elektrikli Hummer, "yengeç modu" sayesinde yana doğru hareket edebilecek

    Elektrikli Hummer pickup, General Motors tarafından geliştirilen yepyeni bir modüler platform üzerine inşa edildi. Araç, Ultium batarya paketi ve Ultium Drive elektrikli güç aktarma teknolojisine sahip.

    Çapraz hareket ediyor

    Elektrikli Hummer yengeç moduna geçtiğinde, dört tekerleğin tamamı seçilen yöne doğru 10 derece dönerek aracın tıpkı bir yengeç gibi çapraz olarak hareket etmesini sağlıyor. Nasıl çalıştığını yukarıdaki videonun 58. saniyesinden itibaren görebilirsiniz.

    Elektrikli Hummer'ın
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    Yengeç modu manevra imkanının kısıtlı olduğu dar dar yollarda sürücünün bir hayli işine yarayabilir. Elektrikli Hummer'ın önümüzdeki yıl yollarda olacağını hatırlatalım. İlk etapta 1.000 beygir güç ve 112 bin dolar fiyat etiketine sahip Edition One versiyonu satışa sunulacak.



    https://www.youtube.com/watch?v=HsC0VbyARjk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    14 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    malifural (muhammed ali fural) 10 sa. en beğenilen
    arabanın götü başı ayrı oynuyor.
    Yanıtla +16
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    Source (Barış ) 9 sa.
    Geekten efsana bir araç olmuş
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 6 sa.
    Arabanın hareketini görünce istemsiz güldüm 😄
    Yanıtla +1
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    cocainbar (Cocain bar) 7 sa.
    Mc gayvera araba yapmis adamlar
    Yanıtla
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 7 sa.
    Bu muzik nedense aklima Gora'yi getirdi ilginc :))
    Yanıtla +3
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    Source (Barış ) 9 sa.
    Geekten efsana bir araç olmuş
    Yanıtla +6
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    malifural (muhammed ali fural) 10 sa. en beğenilen
    arabanın götü başı ayrı oynuyor.
    Yanıtla +16
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    cand. 10 sa.
    4 lastiğin birden öndeki lastik gibi hareket kabileyi olsa park etmeyi beceremeyen kime kalmaz
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