Kia, 22 bin dolar fiyatlı ucuz elektrikli otomobil çıkarmayı planlıyor

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Tam Boyutta Gör Kia, elektrikli araç portföyünü genişletmeyi ve daha erişilebilir modeller piyasaya sürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda EV3 modelini piyasaya süren Koreli üretici, 22.200 dolardan başlayan fiyata sahip daha ucuz bir model çıkarmayı planlıyor.

Kia, elektrikli portföyünü genişletiyor

Kia, 30.700 dolardan başlayan fiyata sahip EV3 modelinin Haziran ayındaki tanıtımından sonra Güney Kore'de sadece 23 günde 10.000 sipariş aldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere pazarında da ön siparişe açılan kompakt SUV, 42.300 dolardan (33.000 pound) başlayan fiyatlarla İngiltere'de satılacak. E-GMP platformu üzerinde geliştirilen ve Hyundai'nin dördüncü nesil pilleriyle 81,3 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan araç, 600 km menzil sunabiliyor.

Kia, gelecek yıl piyasaya EV4 modelini piyasaya sürecek. Sedan tipinde olan EV4'ün, yaklaşık 35.000 ila 40.000 dolardan başlaması bekleniyor. Bu fiyatlar hayli rekabetçi olsa da, Kia daha da düşük fiyatlı modellerle ürün gamını genişletmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 30.000 dolar fiyatlı bir EV2 modeli piyasaya süreceğini doğruladı. Ancak Kia daha da düşük fiyatlı bir modele göz dikiyor. Şirketin CEO'su Ho-Sung Song, yaklaşık 20.000 euro (22.200 dolar) fiyata sahip giriş seviyesi bir elektrikli araç piyasaya sürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ancak Song, bu otomobilin 2030'dan önce gelmesinin pek olası olmadığını söylüyor.

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Kia ayrıca, serinin diğer ucunu tamamlamak için Stinger GT isimli bir elektrikli spor otomobil çıkarmayı planlıyor. Batarya teknolojileri üzerinde de çalışan şirket, katı hal piller geliştirdiklerini açıkladı ancak bu pillerin çıkış tarihi konusunda açıklamada bulunmadı.

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Kia, 22 bin dolar fiyatlı ucuz elektrikli otomobil planlıyor