Kia, 22 bin dolar fiyatlı ucuz elektrikli otomobil çıkarmayı planlıyor

Kia, elektrikli portföyünü genişletiyor
Kia, 30.700 dolardan başlayan fiyata sahip EV3 modelinin Haziran ayındaki tanıtımından sonra Güney Kore'de sadece 23 günde 10.000 sipariş aldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere pazarında da ön siparişe açılan kompakt SUV, 42.300 dolardan (33.000 pound) başlayan fiyatlarla İngiltere'de satılacak. E-GMP platformu üzerinde geliştirilen ve Hyundai'nin dördüncü nesil pilleriyle 81,3 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan araç, 600 km menzil sunabiliyor.
Kia, gelecek yıl piyasaya EV4 modelini piyasaya sürecek. Sedan tipinde olan EV4'ün, yaklaşık 35.000 ila 40.000 dolardan başlaması bekleniyor. Bu fiyatlar hayli rekabetçi olsa da, Kia daha da düşük fiyatlı modellerle ürün gamını genişletmeyi planlıyor.
Kia ayrıca, serinin diğer ucunu tamamlamak için Stinger GT isimli bir elektrikli spor otomobil çıkarmayı planlıyor. Batarya teknolojileri üzerinde de çalışan şirket, katı hal piller geliştirdiklerini açıkladı ancak bu pillerin çıkış tarihi konusunda açıklamada bulunmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...