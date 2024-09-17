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    Anlık Bildirim

    Kia, 22 bin dolar fiyatlı ucuz elektrikli otomobil çıkarmayı planlıyor

    Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı EV3 modelini piyasaya süren Kia, 22.200 dolardan başlayan fiyata sahip daha ucuz bir model çıkarmayı planlıyor.                
    Kia, 22 bin dolar fiyatlı ucuz elektrikli otomobil planlıyor Tam Boyutta Gör
    Kia, elektrikli araç portföyünü genişletmeyi ve daha erişilebilir modeller piyasaya sürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda EV3 modelini piyasaya süren Koreli üretici, 22.200 dolardan başlayan fiyata sahip daha ucuz bir model çıkarmayı planlıyor.

    Kia, elektrikli portföyünü genişletiyor

    Kia, 30.700 dolardan başlayan fiyata sahip EV3 modelinin Haziran ayındaki tanıtımından sonra Güney Kore'de sadece 23 günde 10.000 sipariş aldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere pazarında da ön siparişe açılan kompakt SUV, 42.300 dolardan (33.000 pound) başlayan fiyatlarla İngiltere'de satılacak. E-GMP platformu üzerinde geliştirilen ve Hyundai'nin dördüncü nesil pilleriyle 81,3 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan araç, 600 km menzil sunabiliyor.

    Kia, gelecek yıl piyasaya EV4 modelini piyasaya sürecek. Sedan tipinde olan EV4'ün, yaklaşık 35.000 ila 40.000 dolardan başlaması bekleniyor. Bu fiyatlar hayli rekabetçi olsa da, Kia daha da düşük fiyatlı modellerle ürün gamını genişletmeyi planlıyor.

    Kia, 22 bin dolar fiyatlı ucuz elektrikli otomobil planlıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 30.000 dolar fiyatlı bir EV2 modeli piyasaya süreceğini doğruladı. Ancak Kia daha da düşük fiyatlı bir modele göz dikiyor. Şirketin CEO'su Ho-Sung Song, yaklaşık 20.000 euro (22.200 dolar) fiyata sahip giriş seviyesi bir elektrikli araç piyasaya sürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ancak Song, bu otomobilin 2030'dan önce gelmesinin pek olası olmadığını söylüyor.

    Kia ayrıca, serinin diğer ucunu tamamlamak için Stinger GT isimli bir elektrikli spor otomobil çıkarmayı planlıyor. Batarya teknolojileri üzerinde de çalışan şirket, katı hal piller geliştirdiklerini açıkladı ancak bu pillerin çıkış tarihi konusunda açıklamada bulunmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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