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    Elektrikli otomobile sahip olmanın maliyeti, benzinli otomobilden kârlı hale geldi

    Yayınlanan yeni bir rapora göre elektrikli otomobile sahip olmanın maliyeti, benzinli ve dizel muadillerine sahip olmanın maliyetini yakaladı ve bazı durumlarda daha da düşük kaldı.
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    Elektrikli otomobile sahip olmanın maliyeti benzinliyi yakaladı Tam Boyutta Gör
    Financial Times'ta yayınlanan rapora göre yakıt fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle, elektrikli bir araca sahip olma ve kullanma maliyeti, içten yanmalı motorlu benzer araçlara sahip olma ve kullanma maliyetine eşit ve bazen daha düşük oldu.

    Raporda konuyla ilgili olarak: "Avrupa'daki hemen hemen tüm segmentlerde ve ülkelerde elektrikli otomobiller artık toplam sahip olma maliyeti açısından benzinli veya dizel otomobillerle aynı veya daha düşük maliyete sahip." ifadeleri yer alıyor.

    Elektrikli otomobile sahip olmanın maliyeti benzinliyi yakaladı Tam Boyutta Gör
    Özellikle, elektrikli bir otomobilin bataryasının ve otomobilin kendisinin de geleneksel bir otomobilden hala daha pahalı olduğu, ancak artan yakıt fiyatları nedeniyle elektrikli bir otomobile sahip olmanın ve kullanmanın maliyetinin bu yıl daha düşük olduğuna dikkat çekilmiş.

    Araştırma için 1,9 milyon araçlık bir filo analiz edildi

    Rapora göre, elektrikli otomobillere yaygın geçiş, elektrikli otomobiller sadece kullanımda değil, her bakımdan daha ucuz hale geldiğinde gerçekleşecek. Financial Times raporu, leasing şirketi LeasePlan'in verilerine dayanarak bildiriyor. Şirket bu sonuçlara, 22 Avrupa ülkesinde 1,9 milyon araçtan oluşan bir filonun işletme maliyetlerini analiz ettikten sonra varmış.

    Elektrikli otomobile sahip olmanın maliyeti benzinliyi yakaladı Tam Boyutta Gör
    Hesaplamaların en fazla dört yıllık kiralama sürelerine ve yıllık ortalama 30.000 km kilometreye dayandırıldığı, ayrıca 132 modelden 3.000 aracın fiyatlarının karşılaştırıldığı belirtiliyor.
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