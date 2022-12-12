Elektrikli otomobile sahip olmanın maliyeti, benzinli otomobilden kârlı hale geldi

Raporda konuyla ilgili olarak: "Avrupa'daki hemen hemen tüm segmentlerde ve ülkelerde elektrikli otomobiller artık toplam sahip olma maliyeti açısından benzinli veya dizel otomobillerle aynı veya daha düşük maliyete sahip." ifadeleri yer alıyor.
Araştırma için 1,9 milyon araçlık bir filo analiz edildi
Rapora göre, elektrikli otomobillere yaygın geçiş, elektrikli otomobiller sadece kullanımda değil, her bakımdan daha ucuz hale geldiğinde gerçekleşecek. Financial Times raporu, leasing şirketi LeasePlan'in verilerine dayanarak bildiriyor. Şirket bu sonuçlara, 22 Avrupa ülkesinde 1,9 milyon araçtan oluşan bir filonun işletme maliyetlerini analiz ettikten sonra varmış.