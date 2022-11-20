Elektrikli Peugeot e-308, 2023 yılında Türkiye'de satışa sunulacak

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot 308'i Ekim 2022'de Türkiye'de satışa sunan Fransız marka, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonu da ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Elektrikli Peugeot e-308, donanım seviyesine bağlı olarak 115 kW (156 HP) güç üreten ve 400 km’nin üzerinde (WLTP standardı) menzile sahip yeni bir elektromotorla satışa sunulacak.

Elektrikli Peugeot e-308, özellikleriyle neler sunuyorz❓

Yeni Peugeot e-308’in tasarımı hem Peugeot DNA’sına hem de dinamik ve üst sınıf dünyasına dayanıyor. Uzun ön kaput, silueti güzelleştiriyor. Ayrıca markanın yeni logosu, ızgaranın ortasında gururla sergileniyor. Mimarinin genel optimizasyonu, iç mekan ferahlığına katkı sağlıyor. Önde, aslan dişi imza far tasarımı, 308’i Peugeot ailesine kusursuz bir şekilde entegre ederken Matrix LED farları çerçeveliyor.

Benzer şekilde arkadaki üçlü aslan pençesi LED stop lambaları da marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, yeni Peugeot 308’in tamamen elektrikli versiyonları için özel olarak geliştirildi. Bu jant, özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandı.

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Elektrikli motorlar yeni nesil bataryadan güç alıyor

Yeni Peugeot e-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunulacak. Yeni motor sayesinde e-308; sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunuyor.

Tam Boyutta Gör Batarya da yeni nesil bir kimyaya sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. %80 Nikel-%10 Manganez-%10 Kobalt içeren yeni bir kimyasal bileşime sahip batarya, 400 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre 400 km’ye kadar menzile imkân sağlıyor.

Verimlilik konusunda da iddialı olan yeni Peugeot e-308'deki motor, batarya, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi sürtünme kayıplarının azaltılması yönündeki gelişmeler ile 100 km’de 12,7 kWsa tüketim değeri elde edilmiş. Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, Eko, Normal ve Spor gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor.

Bunun dışında “Fren” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalını bıraktığında yavaşlamayı artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede %80’e kadar şarj edilebiliyor.

Yeni Peugeot e-308, sakin ve güvenli sürüşe etmek teşvik üzere sürücüyü; güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.

Heyecan verici iç mekan

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot e-308, sürücü ve yolcular için kabin içindeki yaşamı daha da keyifli hale getiren yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Isıtma özelliğine sahip kompakt direksiyon simidi sürüş keyfini destekliyor ve üstün sürüş çevikliği sağlıyor. 3-Boyutlu, dijital ve yükseltilmiş ön gösterge paneli kişiselleştirilebiliyor.

10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, bilgi-eğlence sistemi ve diğer araç işlevlerini gözleri yoldan ayırmadan yönetme olanağı sunuyor. Özenle seçilen malzemeler ve özenli işçilik kalitesi ile tamamen yapılandırılabilir dokunmatik i-Toggles ve bilgi-eğlence sistemi i-Connect teknolojisi, sürüş deneyimini daha sezgisel ve eşsiz hale getiriyor.

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