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    ÖTV matrah düzenlemesi için tarih geldi! Bakan Nebati duyurdu

    Milyonlarca kişi ÖTV matrah düzenlemesi ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yapacağı duyuruyu bekliyordu. Sıfır otomobil fiyatları bu düzenlemeden oldukça etkilenebilir.
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobil fiyatları ile oldukça ilgisi bulunan ÖTV matrah düzenlemesi hakkında Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) yetkilileri ile görüştü. Bu görüşmeden milyonlarca kişinin beklediği açıklama elde edildi.

     

    ÖTV matrah düzenlemesi için tarih geldi: 1 Aralık 2022

    Sabah tarafından yayımlanan ilgili haberde OYDER Başkanı Altuğ Erciş'in OYDER yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Bakan Nureddin Nebati ile bir araya geldiği belirtildi. İlgili düzenleme önümüzdeki ay tamamlanacak.

    Bakan Nebati, otomobiller için yayımlanması beklenen yeni matrah düzenlemesinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Kendisi bu konu hakkında şöyle bir cümle kurdu:

    "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. İş dünyası ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin son ayağında, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Sayın Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik."

    Güncel otomobil ÖTV matrah oranları

    Otomobil ÖTV matrah oranları Tam Boyutta Gör
    1 Aralık 2022 tarihinde hayata geçirileceği duyurulan ÖTV matrah düzenlemesi şu anda yukarıdaki değerler üzerinden işlem görüyor. Sıfır otomobil fiyatları bu düzenlemeden nasıl etkilenecek henüz belli değil.
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