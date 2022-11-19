ÖTV matrah düzenlemesi için tarih geldi! Bakan Nebati duyurdu

ÖTV matrah düzenlemesi için tarih geldi: 1 Aralık 2022
Sabah tarafından yayımlanan ilgili haberde OYDER Başkanı Altuğ Erciş'in OYDER yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Bakan Nureddin Nebati ile bir araya geldiği belirtildi. İlgili düzenleme önümüzdeki ay tamamlanacak.
Bakan Nebati, otomobiller için yayımlanması beklenen yeni matrah düzenlemesinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Kendisi bu konu hakkında şöyle bir cümle kurdu:
"İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. İş dünyası ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin son ayağında, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Sayın Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik."
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