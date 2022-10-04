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Fransız otomotiv devi Renault, ikonik modeli Renault 4'ü tamamen elektrikli bir araç olarak yeniden hayata döndürecek. Söz konusu model ilk olarak konsept formunda 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. 17 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan bu tanıtımdan önce de yeni ipucu görselleri paylaşıldı.

Elektrikli Renault 4'ün gövde tipi olarak crossover'lara yaklaşacağının duyumunu almıştık. Bugün paylaşılan ipucu görselleri de bunu doğruluyor. Görünüşe bakılırsa araç yerden yükseklik bakımından epey bonkör olacak. Tasarım çizgileri henüz tam olarak belli olmasa da özellikle yandan görünüme bakılırsa şık bir çalışma ile karşı karşıya olacağız gibi görünüyor.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller - Eylül 2022 7 sa. önce eklendi

Modern Renault 4, farklı bir gövde tipiyle gelecek olsa da köklerinden tamamen kopmuyor. Özellikle ön bölümde farları da içerisine alan çerçeve ile geçmişe atıfta bulunuluyor. Bunun dışında arka bölümün düz bir biçimde tasarlanmış olması, dikey stop lambaları ve arka kelebek camın şekli de yine orijinal Renault 4'ü akıllara getiren detaylardan.

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Bunun dışında elektrikli Renault 4'ün yüksek burun kısmı, siyah plastikten yapılmış olduğunu tahmin ettiğimiz tamponlar ve marşpiyel ekleri, dodikleri, büyük tekerlekleri, ön kaput üzerindeki tutamaçlar ve portbagaj ile tam bir macera aracı havası verdiğini söylemek mümkün.

Teknik detaylar hakkında henüz bir açıklama yok. Renault 4 konsepti 17 Ekim'de resmi olarak gün yüzüne çıkacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Gözünüzden kaçtıysa Renault'nun bir hafta önce tanıttığı R5 Turbo 3E konseptine de bu linkten göz atabilirsiniz.

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Elektrikli Renault 4 konseptinin yeni ipucu görselleri paylaşıldı