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Elektrikli Renault ZOE 2012'de yollarda olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli Renault ZOE 2012'de yollarda olacak
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Her geçen gün inanılmaz bir ivmeyle gelişen elektrikli otomobil dünyasına 2012 yılı itibariyle yeni bir üye daha katılacak. Elektrikli otomobil geliştimek için yaptığı büyük yatırımların meyvelerini almaya başlayan Renault, 2012'de piyasaya çıkarmaya hazırlandığı ZOE'nun seri üretim versiyonuna yakın bir versiyonunu Paris Motor Show'da görücüye çıkardı: Renault ZOE Preview!

Renault'un geçen yıl içerisinde tanıttığı ZOE Z.E. Coupe'ye göre seri üretim versiyonuna çok daha yakın olan ZOE Preview, aynı zamanda Renault'nun yeni tasarım anlayışını yansıttığından marka için de çok önemli bir konumda. Özellikle bir sonraki jenerasyon Clio'nun tasarımı hakkında bilgi verebileceği düşünülen ZOE fuarın da ilgi çeken modellerinden biri olmuş durumda.

Boyutları markanın B sınıfı modeli olan Clio'ya yakın olan ZOE Preview, ekonomik bir model olmasının yanında konfor özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yolcuların konforunu arttırmak amacıyla nem ayarlayıcı klima kontrol sistemi kullanılmış. Bu klima ayrıca zehirlilik sensörü ve Fransız araçlarından alışık olduğumuz koku difüzörüne de sahip. ZOE'nun etkileyici diğer bir özelliği ise Philips ile beraber geliştirilen 'ışık terapi' sistemi! Bu arada ZOE'yu bekleyen otomobil severleri heyecanlandıracak açıklama Renault'dan geldi, bu müthiş özelliklerin %90'u seri üretim versiyonunda da olacak.

ZOE Preview 4.1 metre uzunluğunda ve 19 inç jantlar üzerinde yol alıyor. Üretim versiyonunun bu boyutlara yakın olacağı kesin olsa da lastiklerin boyutu konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. ZOE'nun motor özelliklerine gelirsek, kaputun altında 80 beygir güç ve 222 Nm tork üreten elektrik motorunu görüyoruz.

ZOE'nun bataryaları 6 ile 8 saat arasında 2 şekilde şarj olabiliyor. Birincisi evlerdeki güç çıkışını kullanarak yani 'Wall Box' denilen sistemle, ikincisi ise EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) adı verilen sistemle. EVSE sistemi için bazı ülkelerde gördüğümüz gibi şehrin belli bölgelerinde şarj noktalarının olması gerekiyor. Ayrıntılara girilmese de Renault da elverişlilik açısından 'Wall Box' adını verdiği evlerde kullanılacak sistemi öneriyor.

Bir diğer önemli özellik ise markanın 'Fast Charge' adını verdiği Hızlı Şarj Sistemi. Eğer gerekli altyapı sağlanır ve şehirler içerisindeki şarj noktalarının sayısı yeterli seviyeye gelirse aracın bataryaları boşalsa bile bu şarj noktalarından yapılan 10 dakikalık şarj ile tam tamına 59.2 kilometre acil sürüş yapılabilecek.

Bu müthiş özelliklere sahip ZOE'nun bir an önce hazırlanıp piyasada yer alması için Renault hummalı bir çalışma içerisinde. Görülen o ki elektrikli otomobil almayı planlayan birçok müşteri de 2012 yılını bekleyip ZOE'nun seri üretim versiyonunu görmek isteyecek!


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bortecinenumu 9 yıl
Bu elektrikli araçlardan elektrik alamadım.
Bizi çarpmasın kaçak falan olup.
Çarpışma anında ve kazalarda tehlike arz etmiyor mu?
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Mertcan. 6 yıl
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alpabi 9 yıl
1-Vergi indirimi verilmesi gerekli. ama hükümetler hem arabaya eklenen vergiden hem de yakıttan aldığı devasa vergilerden vazgeçmeyecektir. Göreceğiz...
2-Fiyat 15000 euro.
3-Menzil sorunu hala bir sorun. 160km menzile sahip ve maksimum 140 km hız yapıyor. Bari İstanbul'dan Ankara'ya tek şarj ile gidilebilseydi.
en.wikipedia.org/...
4-Bu elektrikli araba haberleri iyi güzelde hala yollarda göremiyoruz. Yüksek kapasiteli optik disk haberleri gibi. 1 Terabyte'lık disk haberleri bile gelmeye başladı ama hala 4,5 gb'lık dvdlerin alternetifi çıkmadı.
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alfa-x 9 yıl
Bu araç Clio 4 olacak diyolar tabi biraz değişir tampon konsol ama bence güzel olmuş hem tavan sonunda yükselmiş hemde görünüm güzel olmuş yeni tasarımcı renoyu baya iyi yerlere getirecek.

Bence geçiş herkesin beklediğinden hızlı olacak baksanıza elektrikli bisikletler yok satıyo heryerde var..
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DH Misafiri 9 yıl
buna elktrik yetmez elektrik parası çok gelir
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mehmet_$ 9 yıl

DH Misafiri

buna elktrik yetmez elektrik parası çok gelir

Misafir umduğuna değil bulduğuna biner
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séquestre 9 yıl
Oyuncak gibi konsolu var..
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lumpazivagabundus 9 yıl
vasat

düzeltme:tasarım vasat
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canberx 9 yıl
farkettiyseniz arabanın silgeçlerini göremedim hehe :D
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Dorota 9 yıl
en önemli nokta enerji tüketimi.. kmde ne kadarlık elektrik yakcak bu önemli
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baycalh 9 yıl
Aracın dış tasarımı oldukça hoş. Önden agresif bir duruş sergiliyor. Kokpit tasarımı daha iyi olabilirdi. Amblemin büyük olmasının sebebi ise elektrikli araçlarla birlikte gerekliliği azalan ön panjurların yaratttığı ifade eksikliğini kapatmak olsa gerek. Sonuçta Bu ızgaralar(BMW' de olduğu gibi)araca kendine has bir çehre yaratıyor.
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Metalwrath 9 yıl
Gittikçe bilim kurgu filmdeki teknolojilere yaklaşıyoruz. Yüksek binalar elektrikli arabalar falan
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thedevilhimveryself 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı:anilxx92
Güzel gibi fakat neden acaba reno'nun tırlarındaki koca amblemden yapıştırmışlar bu küçük araca
Kendileri bile inanamadı heralde böyle ucuk bir araç yaptıklarına...O nedenle büyük yaptılar ki millet anlasın reno olduğunu...
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@Majesty 9 yıl
İçi bebek arabası gibi
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Næccm 9 yıl
renault yazisini gormeseydim apple araba uretmis var be diycektim

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Shisha 9 yıl
Næccm

renault yazisini gormeseydim apple araba uretmis var be diycektim



Arabanın içini görünce ben de öyle dedim. Apple Reno işbirliği :P

Yeni nesil arabalar fena
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Dupp 9 yıl

Næccm

renault yazisini gormeseydim apple araba uretmis var be diycektim




güzeldi
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