Elektrikli Renault ZOE 2012'de yollarda olacak

Her geçen gün inanılmaz bir ivmeyle gelişen elektrikli otomobil dünyasına 2012 yılı itibariyle yeni bir üye daha katılacak. Elektrikli otomobil geliştimek için yaptığı büyük yatırımların meyvelerini almaya başlayan Renault, 2012'de piyasaya çıkarmaya hazırlandığı ZOE'nun seri üretim versiyonuna yakın bir versiyonunu Paris Motor Show'da görücüye çıkardı: Renault ZOE Preview!

Renault'un geçen yıl içerisinde tanıttığı ZOE Z.E. Coupe'ye göre seri üretim versiyonuna çok daha yakın olan ZOE Preview, aynı zamanda Renault'nun yeni tasarım anlayışını yansıttığından marka için de çok önemli bir konumda. Özellikle bir sonraki jenerasyon Clio'nun tasarımı hakkında bilgi verebileceği düşünülen ZOE fuarın da ilgi çeken modellerinden biri olmuş durumda.

Boyutları markanın B sınıfı modeli olan Clio'ya yakın olan ZOE Preview, ekonomik bir model olmasının yanında konfor özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yolcuların konforunu arttırmak amacıyla nem ayarlayıcı klima kontrol sistemi kullanılmış. Bu klima ayrıca zehirlilik sensörü ve Fransız araçlarından alışık olduğumuz koku difüzörüne de sahip. ZOE'nun etkileyici diğer bir özelliği ise Philips ile beraber geliştirilen 'ışık terapi' sistemi! Bu arada ZOE'yu bekleyen otomobil severleri heyecanlandıracak açıklama Renault'dan geldi, bu müthiş özelliklerin %90'u seri üretim versiyonunda da olacak.

ZOE Preview 4.1 metre uzunluğunda ve 19 inç jantlar üzerinde yol alıyor. Üretim versiyonunun bu boyutlara yakın olacağı kesin olsa da lastiklerin boyutu konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. ZOE'nun motor özelliklerine gelirsek, kaputun altında 80 beygir güç ve 222 Nm tork üreten elektrik motorunu görüyoruz.

ZOE'nun bataryaları 6 ile 8 saat arasında 2 şekilde şarj olabiliyor. Birincisi evlerdeki güç çıkışını kullanarak yani 'Wall Box' denilen sistemle, ikincisi ise EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) adı verilen sistemle. EVSE sistemi için bazı ülkelerde gördüğümüz gibi şehrin belli bölgelerinde şarj noktalarının olması gerekiyor. Ayrıntılara girilmese de Renault da elverişlilik açısından 'Wall Box' adını verdiği evlerde kullanılacak sistemi öneriyor.

Bir diğer önemli özellik ise markanın 'Fast Charge' adını verdiği Hızlı Şarj Sistemi. Eğer gerekli altyapı sağlanır ve şehirler içerisindeki şarj noktalarının sayısı yeterli seviyeye gelirse aracın bataryaları boşalsa bile bu şarj noktalarından yapılan 10 dakikalık şarj ile tam tamına 59.2 kilometre acil sürüş yapılabilecek.

Bu müthiş özelliklere sahip ZOE'nun bir an önce hazırlanıp piyasada yer alması için Renault hummalı bir çalışma içerisinde. Görülen o ki elektrikli otomobil almayı planlayan birçok müşteri de 2012 yılını bekleyip ZOE'nun seri üretim versiyonunu görmek isteyecek!