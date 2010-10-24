Elektrikli Renault ZOE, en pahalı Clio fiyatında olabilir

Renault'un tam elektrikli otomobili ZOE ile ilgili haberimizi daha önce yayınlamıştık.2010 Paris Motor Show'un yıldızlarından biri olan ZOE hakkında her gün yeni bir bilgi ortaya çıksa da bugünlerde ortaya çıkan en önemli bilgi otomobilin fiyatıyla ilgili oldu.

2012 yılında üretim versiyonunun yollara çıkması planlanan ZOE, 5 kapılı hatchback tasarımı ve pratik-sıfır emisyonlu ulaşım sağlayan elektrikli motoruyla ön plana çıkıyor. ZOE ile ilgili çok sayıda söylenti ortaya çıksa da bunlardan en önemlisi tamamen elektrikli otomobilin satış fiyatının, aynı sınıftaki geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerle aynı olacak olması. Elektrikli otomobil savaşında öne geçmeyi planlayan Renault, ZOE'nun fiyatını dizel veya benzinli Clio'yla aynı yapabilir. Hatta Avrupa'dan bazı kaynaklara göre ZOE'nun bataryasız fiyatı 21.000 doları geçmeyecek. Üretim versiyonunun bataryası hakkında pek bilgi olmadığı için batarya fiyatı bu 21.000 dolarlık etikete dahil değil. Daha çok erken olduğu için Renault bu fiyat söylentileriyle ilgili bir doğrulama yapmasa da, markaya yakın kaynaklara göre bataryalı fiyat da en yüksek Clio fiyatı civarından başlayacak.