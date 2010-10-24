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Elektrikli Renault ZOE, en pahalı Clio fiyatında olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Renault'un tam elektrikli otomobili ZOE ile ilgili haberimizi daha önce yayınlamıştık.2010 Paris Motor Show'un yıldızlarından biri olan ZOE hakkında her gün yeni bir bilgi ortaya çıksa da bugünlerde ortaya çıkan en önemli bilgi otomobilin fiyatıyla ilgili oldu.

2012 yılında üretim versiyonunun yollara çıkması planlanan ZOE, 5 kapılı hatchback tasarımı ve pratik-sıfır emisyonlu ulaşım sağlayan elektrikli motoruyla ön plana çıkıyor. ZOE ile ilgili çok sayıda söylenti ortaya çıksa da bunlardan en önemlisi tamamen elektrikli otomobilin satış fiyatının, aynı sınıftaki geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerle aynı olacak olması. Elektrikli otomobil savaşında öne geçmeyi planlayan Renault, ZOE'nun fiyatını dizel veya benzinli Clio'yla aynı yapabilir. Hatta Avrupa'dan bazı kaynaklara göre ZOE'nun bataryasız fiyatı 21.000 doları geçmeyecek. Üretim versiyonunun bataryası hakkında pek bilgi olmadığı için batarya fiyatı bu 21.000 dolarlık etikete dahil değil. Daha çok erken olduğu için Renault bu fiyat söylentileriyle ilgili bir doğrulama yapmasa da, markaya yakın kaynaklara göre bataryalı fiyat da en yüksek Clio fiyatı civarından başlayacak.

Elektrikli Renault ZOE, en pahalı Clio fiyatında olabilir
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KendiHalinde. 4 yıl
Arkadaşlar olay hakkında bir bilgim yok o yüzden eziklemeyin, birkaç sorum olacak.


1-Bu arabayı nerde şarj edeceğiz (Evde şarj edersen sabaha kadar dolacak şarjla anca bir metre gitmezmi?)

2-Elektrik ,bir arabayı ne kadar güçlü hareket ettirebilir ki, akülü araba gibi olmaz mı?

3-Hadi diyelim çok büyük bir bataryası var içide elektrik dolu, bir batarya kocaman arabayı saatlerce nasıl hareket ettirebilir?



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Emre D 4 yıl
Aylık 50-60 euro akü kirası vereceksek ne anlamı kaldı elektrikli arabanın? Zaten harcayacağım benzin en fazla o kadar olacak. Bu durumda ancak sessiz olduğu ve çevreye karbondioksit salmadığı için alınır ama o da zor. Hem zengin hem çevreye duyarlı olmak lazım.

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Anbilivıbıl 4 yıl
Siverekte kaçak elektriği parayla satarlar artık
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mesut4.bahtiyar 4 yıl
Reno, elektrikli araca fransız kalmış!

Aslında, her teknolojik konuda olduğu gibi bu konuda da fransız kalan biziz.

Yüce Dövlötümüz bu gibi şeyleri teşvik etse, kolay vergi (akaryakıt) toplayamaz.
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ferther 4 yıl
Bmw i3 akar....
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sotoxs 9 yıl
en soldaki oyuncak galiba, kırmızıda olsa yine de renault.
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madeinturkey 8 yıl

sotoxs

en soldaki oyuncak galiba, kırmızıda olsa yine de renault.



Oda tek kisilik elektrikli arabaymis.Bildigimiz araba ama tek kisilik.
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YAHEL73 9 yıl
Elektrik fiyatıda mazota benzine yaklaşıyor merak etmeyin.
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bwhiteshark 9 yıl
Çizgileri çok güzel
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Flara 9 yıl
Bu tür fütüristik tasarımlar cidden hoşuma gidiyor.
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edi_büdü 9 yıl
bir marka sürekli yeni model çıkarıyorsa kaliteden ödün verir.aynı modellere fiyat ekleyemez. ama bir revizyon ile "yeni" modele fiyat ekleyebilir.
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bbuzol 9 yıl
Geliştirilme aşamasında olan çok iddalı bir çift debriyajlı sistem olduğunu biliyorum.Yakında rekabete katılacak dizel otomatikte Reno'da.
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djkubi 9 yıl
Clionun fiyatı artacak desene.
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Scorpion28 9 yıl
reno önce her modeline dizel otomatik şanzıman yapsa daha makule geçer
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ay61n 9 yıl
uzun yillar sonra tasarim olarak nihayet guzel bisi cikacak renodan herseyiyle 10 numara olmus bence, tabi gercek hali cikana kadar suanki renolara benzerse sansi olmaz
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R.Rondo9 9 yıl
fuar da aynı zamanda şu araçta vardı, yüzde yüz elektrikli araç, yemin ediyorum yarım saat oturdum izledim aracı, mükemmel tasarım...

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