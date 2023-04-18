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    Domino etkisi: Tesla'dan sonra Renault da elektrikli araç fiyatlarında indirime gidiyor

    Renault CEO'su Tesla'nın elektrikli araç fiyatlarında uyguladığı indirimlerin rakipler için bir uyandırma çağrısı olduğunu, buna göre fiyatlandırma politikalarını gözden geçireceklerini açıkladı.
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    Tesla'dan sonra Renault da elektrikli araç fiyatlarını indiriyor Tam Boyutta Gör
    Renault, elektrikli otomobil alanında rekabetçi kalabilmek için dünya genelinde fiyatlandırma politikasını gözden geçirme kararı aldı. Fransız otomobil üreticisi böylece rakibi Tesla'nın son fiyat indirimlerine yanıt vermek istiyor.

    Renault CEO'su Fabrice Cambolive gazetecilere verdiği demeçte "Oyunda kalmak için hangi düzeyde rekabet gücüne sahip olmamız gerektiğini ülke ülke, pazar pazar analiz edeceğiz" dedi.

    Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Renault'nun ana vatanı Fransa da dahil olmak Avrupa, İsrail ve Singapur'da fiyatları düşürdü. Şirket böylece Ocak ayında Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletti.

    Tesla'dan sonra Renault da elektrikli araç fiyatlarını indiriyor Tam Boyutta Gör

    "Bu meydan okumayı değerlendiriyoruz"

    Cambolive, Tesla'nın fiyat indirimlerini ABD'li şirketin rakipleri için bir "uyandırma çağrısı" olarak nitelendirdi. "Tesla'nın fiyat indirimlerinin, işin maliyet tarafından başlayarak bir meydan okuma olduğu açık. Bu bir uyarı ve biz de bunu değerlendiriyoruz" dedi.

    Renault'nun elektrikli Megane satışları Mart ayında keskin bir şekilde arttı ancak geçen haftadan bu yana Tesla Model 3'ün başlangıç fiyatı Megane E-Tech Electric ile hemen hemen aynı seviyeye geliş durumda. Araç şu anda Fransa'da 41.990 euro fiyatla satılıyor. Elektrikli Megane için bu rakam 42.000 euro.

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