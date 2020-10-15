Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır

    Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının piyasaya çıktığı ilk gün Elgato görüntü yakalama kartlarını kullanabileceksiniz. Yazılım desteği şimdiden hazır durumda.
    1 hf.
    9b
    1
    4
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Microsoft’un yeni nesil Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının piyasaya çıkışına çok az bir süre kala ilişkili tüm yan sektörlerin de hummalı uyum çalışmaları devam ediyor. Elgato da kendi görüntü yakalama kartlarını güncellemekle meşgul.

    Elgato şimdiden hazır

    Oyun yayıncılığı bugün milyar dolarlık bir pazar haline gelmiş durumda. YouTube Gaming, Twitch gibi platformlarda popüler olan yayıncılar milyon dolarlık anlaşmalara imza atıyor. Özellikle Xbox ve PS yeni nesil konsolların çıktığı gün iddialı oyunları hızlı bir şekilde yayınlamak çok önemli.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Firma Reddit üzerinden yaptığı açıklamada Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının piyasaya çıkış günüyle birlikte görüntü yakalama kartlarının da kullanılabileceğini belirtti. Piyasadaki 4 farklı Elgato yakalama kartı da hazır durumda.

    Yayıncılar görüntü çözünürlükleri açısından sahip oldukları kartlar ile sınırlı. Elgato 4K60 Pro MK.2 ve 4K60 S+ yakalama kartı sahipleri 4K 60fps HDR kayıt yapabiliyor. Elgato HD60 Pro ve HD60S ise Full HD 60fps hızında sınırlı kalıyor.

    Bunun haricinde 1440p 120fps hızlar için bir uyum sözkonusu değil. Ayrıca PS5 konsolu için de şimdilik bir destek bulunmuyor. Eğer hayata geçerse firma duyurusunu yapacak.



    https://www.reddit.com/r/elgato/comments/j3b8pe/elgato_is_nextgen_ready_for_xbox_series_xs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Arigato diyesim geliyor manasızca ne zaman şu Elgato markasını görsem.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 2 sa.
    Çok bir işime yaramayacak yayıncı olmadığım için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Arigato diyesim geliyor manasızca ne zaman şu Elgato markasını görsem.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -BraveHeart- (Fatih ) 1 hf.
    Xbox ve bu kartı alsak ne olacak ki? Xbox ta Yayınlamaya değecek oyun yok hatta hiç oyun yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 hf.
    Özellikle Xbox ve PS yeni nesil konsolların çıktığı gün iddialı oyunları hızlı bir şekilde yayınlamak çok önemli.


    Xbox'un cıkışi icin iddiali bir oyun yok gerci...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir 6 gün Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı 6 gün Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor 6 gün Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir 6 gün Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi 6 gün Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi 6 gün PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı 6 gün Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı 6 gün Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi 6 gün PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor? 6 gün iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı 6 gün S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor 6 gün Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı 6 gün Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir 1 hf. Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor 1 hf. iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı 1 hf. Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu 1 hf. İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı 1 hf. Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır Sonraki Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı 1 hf. Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor 1 hf. Kafayı sallayan titreşimli kulaklık! "Corsair HS60 Haptic incelemesi" 1 hf. Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi 1 hf. HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor 1 hf. 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor 1 hf. iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu 1 hf. OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z 1 hf. Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi 1 hf. HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak 1 hf. RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması 1 hf. Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı 1 hf. Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız