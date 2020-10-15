Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır

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Microsoft’un yeni nesil Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının piyasaya çıkışına çok az bir süre kala ilişkili tüm yan sektörlerin de hummalı uyum çalışmaları devam ediyor. Elgato da kendi görüntü yakalama kartlarını güncellemekle meşgul.

Elgato şimdiden hazır

Oyun yayıncılığı bugün milyar dolarlık bir pazar haline gelmiş durumda. YouTube Gaming, Twitch gibi platformlarda popüler olan yayıncılar milyon dolarlık anlaşmalara imza atıyor. Özellikle Xbox ve PS yeni nesil konsolların çıktığı gün iddialı oyunları hızlı bir şekilde yayınlamak çok önemli.

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Firma Reddit üzerinden yaptığı açıklamada Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının piyasaya çıkış günüyle birlikte görüntü yakalama kartlarının da kullanılabileceğini belirtti. Piyasadaki 4 farklı Elgato yakalama kartı da hazır durumda.

Yayıncılar görüntü çözünürlükleri açısından sahip oldukları kartlar ile sınırlı. Elgato 4K60 Pro MK.2 ve 4K60 S+ yakalama kartı sahipleri 4K 60fps HDR kayıt yapabiliyor. Elgato HD60 Pro ve HD60S ise Full HD 60fps hızında sınırlı kalıyor.

Bunun haricinde 1440p 120fps hızlar için bir uyum sözkonusu değil. Ayrıca PS5 konsolu için de şimdilik bir destek bulunmuyor. Eğer hayata geçerse firma duyurusunu yapacak.

https://www.reddit.com/r/elgato/comments/j3b8pe/elgato_is_nextgen_ready_for_xbox_series_xs/

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