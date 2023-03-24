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    Anlık Bildirim

    Şaka gibi ama değil: Twitter, 1 Nisan'da 'eski' mavi onay rozetlerini kaldıracak

    Twitter, eski mavi onay işaretlerini platformdan kaldırmaya başlamak için 1 Nisan Şakası Günü'nü seçti. Bu tarihten itibaren eski mavi tikli hesaplar da Blue abonesi olmak zorunda olacak.
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    Twitter, 1 Nisan'da 'eski' mavi onay rozetlerini kaldıracak Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın seçtiği günün önemine rağmen, eski onay işaretlerinin kaldırılması aylardır bekleniyordu. Elon Musk, Aralık ayında attığı bir tweet'te şirketin bu onay işaretlerini "birkaç ay içinde" kaldıracağını çünkü "bunların verilme şeklinin yozlaşmış ve saçma olduğunu" söylemişti. O zamandan beri, eski mavi onay işareti sahipleri onay rozetlerine tıkladıklarında "Bu eski bir doğrulanmış hesap. Dikkate değer olabilir ya da olmayabilir." geri bildirimi alıyordu.

    Eski mavi rozete elveda

    Musk şirketi satın almadan önce Twitter, onay işaretlerini kişi ve kurumları aktif, özgün ve kayda değer hesaplar olarak doğrulamak için kullanıyordu. Doğrulanmış onay işaretleri ücretsiz olarak dağıtılıyordu. Bugün ise Twitter kullanıcıları Twitter Blue abonelik modeli üzerinden aylık 8 dolar (Türkiye fiyatı 150 TL) karşılığında mavi onay işareti satın alabiliyor. Ayrıca, bir hesabın bir işletme mi yoksa bir hükümet hesabı mı olduğunu belirtmek için satın alınabilecek başka onay işareti renkleri ve rozetleri de var. Yapılan açıklamada ise 1 Nisan'dan itibaren verilmiş eski mavi onay rozetlerinin kaldırılacağı duyuruldu.

    Twitter, 1 Nisan'da 'eski' mavi onay rozetlerini kaldıracak Tam Boyutta Gör
    Twitter, Blue aboneliği satın alan kullanıcıların zaman akışlarında daha az reklam, sohbetlerde öncelikli sıralama, uzun tweetler oluşturma, tweetleri düzenleme ve tweetleri geri alma gibi abonelere özel özellikler sunuyor. Bu arada Twitter Blue aboneliği de tüm dünya çapında kullanıma sunuldu. Eğer eski “mavi tikli” bir Twitter kullanıcısıysanız platforma girişi yaptığınızda hemen üstteki görsel gibi bir uyarı bildirimi alacaksınız.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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