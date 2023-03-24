Şaka gibi ama değil: Twitter, 1 Nisan'da 'eski' mavi onay rozetlerini kaldıracak

Musk şirketi satın almadan önce Twitter, onay işaretlerini kişi ve kurumları aktif, özgün ve kayda değer hesaplar olarak doğrulamak için kullanıyordu. Doğrulanmış onay işaretleri ücretsiz olarak dağıtılıyordu. Bugün ise Twitter kullanıcıları Twitter Blue abonelik modeli üzerinden aylık 8 dolar (Türkiye fiyatı 150 TL) karşılığında mavi onay işareti satın alabiliyor. Ayrıca, bir hesabın bir işletme mi yoksa bir hükümet hesabı mı olduğunu belirtmek için satın alınabilecek başka onay işareti renkleri ve rozetleri de var. Yapılan açıklamada ise 1 Nisan'dan itibaren verilmiş eski mavi onay rozetlerinin kaldırılacağı duyuruldu.
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)