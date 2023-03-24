Şaka gibi ama değil: Twitter, 1 Nisan'da 'eski' mavi onay rozetlerini kaldıracak

Tam Boyutta Gör Twitter'ın seçtiği günün önemine rağmen, eski onay işaretlerinin kaldırılması aylardır bekleniyordu. Elon Musk, Aralık ayında attığı bir tweet'te şirketin bu onay işaretlerini "birkaç ay içinde" kaldıracağını çünkü "bunların verilme şeklinin yozlaşmış ve saçma olduğunu" söylemişti. O zamandan beri, eski mavi onay işareti sahipleri onay rozetlerine tıkladıklarında "Bu eski bir doğrulanmış hesap. Dikkate değer olabilir ya da olmayabilir." geri bildirimi alıyordu.

Eski mavi rozete elveda

Musk şirketi satın almadan önce Twitter, onay işaretlerini kişi ve kurumları aktif, özgün ve kayda değer hesaplar olarak doğrulamak için kullanıyordu. Doğrulanmış onay işaretleri ücretsiz olarak dağıtılıyordu. Bugün ise Twitter kullanıcıları Twitter Blue abonelik modeli üzerinden aylık 8 dolar (Türkiye fiyatı 150 TL) karşılığında mavi onay işareti satın alabiliyor. Ayrıca, bir hesabın bir işletme mi yoksa bir hükümet hesabı mı olduğunu belirtmek için satın alınabilecek başka onay işareti renkleri ve rozetleri de var. Yapılan açıklamada ise 1 Nisan'dan itibaren verilmiş eski mavi onay rozetlerinin kaldırılacağı duyuruldu.

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Tam Boyutta Gör Twitter, Blue aboneliği satın alan kullanıcıların zaman akışlarında daha az reklam, sohbetlerde öncelikli sıralama, uzun tweetler oluşturma, tweetleri düzenleme ve tweetleri geri alma gibi abonelere özel özellikler sunuyor. Bu arada Twitter Blue aboneliği de tüm dünya çapında kullanıma sunuldu. Eğer eski “mavi tikli” bir Twitter kullanıcısıysanız platforma girişi yaptığınızda hemen üstteki görsel gibi bir uyarı bildirimi alacaksınız.

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Twitter, 1 Nisan'da 'eski' mavi onay rozetlerini kaldıracak