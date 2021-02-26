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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması

    Sık sık Dogecoin hakkında paylaşımlar yaparak yükselmesini sağlayan Elon Musk’a SEC dur dedi. Komisyonun kripto para manipülasyonu ile ilgili inceleme başlattığı iddia ediliyor.
    26 Şubat 2021, 10:30 (18 sa.)
    4,2b
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    27
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması
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    Teknoloji dünyasının haşarı çocuğu Elon Musk son dönemde yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasını oldukça sarsmıştı. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu yine Elon Musk’ın peşine düştü.

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    Soruşturma açılıyor

    Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi eskiden beri biliniyor ancak son dönemde Twitter üzerinde bunu öne çıkararak kripto para piyasasında manipülasyon yapmaya başlamıştı. Bir kaç kez attığı gönderiler sonrasında Dogecoin tarihi zirvelerini görmüştü.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

    Ne var ki yükselişler kalıcı olmadığı için en tepeden Dogecoin’e giren yatırımcılar büyük zararlar etti. Daha önce de Tesla hisseleri üzerinde manipülasyona sebep olan Elon Musk’ı iddialara göre ABD Menkul Kıymetler Komisyonu takibe aldı.

    İddialara göre komisyon Elon Musk’a yönelik kripto para piyasasında manipülasyon nedeniyle inceleme başlattı. Hatırlanacağı üzere Tesla hisselerini işleme kapatacağı gönderisini paylaşan Elon Musk açılan soruşturmalar sonucunda yönetim kurulundan istifa etmişti. İşin kötü tarafı inceleme haberi kripto para piyasasını da etkiledi ve Bitcoin 52000$ seviyesine doğru giderken düşüşe geçti. Soruşturmanın gidişatı piyasayı olumsuz etkilemeye devam edebilir.



    https://electrek.co/2021/02/25/tesla-ceo-elon-musk-reportedly-under-sec-investigation-over-dogecoin-tweets/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    O ozgeleringeris 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 tweet ile kripto para dünyasına yön veriyorsa bence sistem bir sorgulanmalı
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    fhrstw 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bişeycik olmaz ben yapsam tabi yapabilsem ağzıma ederler ama Musk yani milyarder fabrikatör para babası neyse yaşar ustaya bağlamadan kaçayım…
    Yanıtla +25
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    V V4LKyR 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne idüğü belli olmayan, temeli olmayan, hapşurunca bile etkilenen salak saçma bir piyasa...

    Kolay yönden köşeyi döneyim diyenler için biçilmiş kaftan ;)
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cokbilinmeyenlidenklem (Emrah KIZIL) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerinde karar. Bir başkası yapsaydı soruşturma safhası bile çoktan geride kalmıştı.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Coinlerle alakalı soruşturma açılması enteresan. SEC borsa olarak sayıyor mu ki?
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    C coderfree (coder free) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir zamanlar John McAfee vardı benzer tweet atan. Sonra onun adıyla sahte hesap açıp benzer şekilde coinleri pumplamışlardı. Kripto borsasında işlem yapıp da hiç tokatlanmayan yoktur bence.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz de alışık değiliz tabi. ABD’de IRS, SEC vs. önemli kurumlar. Özellikle IRS... CIA ve FBI’dan kaçan Al Capone’u IRS yakalamıştır vakti zamanında. Amerikalıların lafı vardır; “Allah affeder IRS affetmez”
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun dünyası olarak bitcoin'in çakılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
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    M mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonucu değiştirmeyecek.
    Musk dalga geçerek cevabını verir.
    Bunu fonlayanlar bitti demeden bu adamın işi bitmez.
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    XanthiN (Ozan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu şahsın söylemlerinden sonra Dogecoin bir kaç gün içinde 25 kat arttı. Bu haberi önceden alıp yada hemen başında sezip coine 10.000 basanın parası 250.000 oldu. Tabi şu an düşüşte ama yine arada tweet atarak pumplatıyor. Ne kadar sağlıksız bir sistem. Bir anda zengin olandan çok "aha artıyor daha da artar" diyerek tepeden girip iflas edenler çoğunlukta. Investing dogecoin sayfasındaki yorumları okursanız hiç de azımsanmayacak bir kesimin sancılar içinde kıvrandığını görebilirsiniz.
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    alierennet (ali eren) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstediği kadar manipülasyon yapsın. Manipülasyondan etkilenecekler sadece günlük al satçılardır. Kısmen orta vadeli yatırımcılardır. Atıyorum 38,000 dolardan bitcoin alan bir yatırımcı ömürlük yatırım yaptıysa manipülasyondan etkilenme ihtimali çok azdır. Bitcoin ola ki 10,000 dolara kadar düşsün ki geçmişte 3,000 dolara kadar düşmüştü. Hiçkimse satış yapmadığı sürece zarar etmiş sayılmaz. Kripto paralar çıktığı günden beri izlediği seyir şöyledir; herhangi bir sebeple %20-30-40 vesaire düşen bir para yükselişe geçtiğinde düştüğü oranın en az 2 katı prim yapar.

    Günlük hatta saatlik al satçılar Elon Musk gibilerinin tuzağına çok çabuk düşerler. Adam zaten yükselmiş olana yükselecek sinyali verir, risk iştahı kabarık olan al satçılar hemen oltaya gelir. Sonra aniden çakılınca sap gibi ortada kalırlar.

    Dolayısıyla bitcoin ve türevlerinden alıp köşeye atıp sonra unutanları manipülasyon, spekülasyon falan etkilemez. Ha kripto para piyasası birgün aniden ortadan kalkarsa ki bu ihtimalde sıfıra yakındır çünkü milyonlarca resmi gayri resmi yatırımcı ve bu paralarla ciddi projeler geliştiren şirketler izin vermez.

    Keriz silkeleme dedikleri olayda, yaw ben 1000 dolar yatırayım 50x kaldıraçla 50,000 dolar, 500,000 dolar kazanayım keyfime bakayım diyenler için geçerlidir.
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    HBeg 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu soytarının dünyayla ilişkisinin kesilmesi lazım bir ıssız adanın altına hapishane yapıp oraya koyalım. Gebersin gitsin zarar bu adam dünya için.

    Edit: Finanstan anlamayan liseli ergenler başlığı doldurmuş manipülasyon yapabileceğini iddia ediyorlar. Salakları silkeleyebilirmiş laflara bak çoluk çocuk dolmuş burası da ekşiyi bıraktık sıra Donanımhaber'e gelecek anlaşılan bak küçük kardeşim sen aylarca araştırma yapıyorsun. Geleceğin parlayacak sektörlerine bakıyorsun, defter değerine bakıyorsun, teknik ve temel analiz yapıyorsun emek harcıyorsun paranı gömüyorsun tamam mı? Senin Elon Musk ile alakan yok bak haberin yok bu adamdan kimdir bilmiyorsun. Sonra bu keko 45.000.000 takipçisi olan hesabından manipülasyon yapıyor sabah bir kalkıyorsun stopların patlamış stop yoksa paran çöp olmuş. Girdi mi o güzel kafana kardeşim? Bu sadece çok ufak bir kısmı bak çok ufak bir kısmı bitcoin de yaptığı alavereleri söylemiyorum.

    Bu köpek gibi adam dolu piyasa zaten. Cezalarını alıyorlar ama bunun yaptığı hareketler ocak söndürüyor resmen. Bana bir zararı olmadı ama burada sermaye köpekliği de yapmayın. Adam zeki falan da değil IQ seviyesi 90 civarlarındadır. Türkiye'de size anlatılan kadar biliyorsunuz bu adamı. Bir şeye derman olduğu yok. Medya fena şişirdi bunu. Bu yüzden akıllı olun hiçbir zaman bu derece zengin olamayacaksınız. Gariban anne babadan geldiniz gariban olarak öleceksiniz en fazla orta sınıf olursunuz zengin olma hayaliyle zenginleri savunmayın. Böyle manipülatörler her yerde var. BIST dahil her yerde. Bunun hareketleri çok ocak söndürüyor ama.
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    K kenbalx (f k) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bişey olmaz adam yaptıklarını paylaşıyor. coin çıkacak alın demiyorki. Bi bakmışsın roket inerken patladı tiwiti. Bi bakmışsın şukadar coin aldım twiti.
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