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    Threads dibi görürken Twitter olarak bilinen X’in büyümesi sürüyor

    Twitter’a rakip olarak çıkan Threads, her geçen gün kan kaybederken Musk’ın X olarak yeniden adlandırdığı Twitter da ise kullanıcı sayısı yükselmeye devam ediyor.
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    Threads dibi görürken Twitter olarak bilinen X ise tırmanışta Tam Boyutta Gör
    Elon Musk bir süre önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in aylık kullanıcı sayısının "yeni bir zirveye" ulaştığını söyledi. Madalyonun öteki tarafında yer alan Meta’nın Threads platformunda ise kullanıcı sayısı düşmeye devam ediyor.

    X, büyümeye devam ediyor

    Musk, paylaştığı bir X’te (artık böyle söylüyoruz sanırım) platformun aylık aktif kullanıcı sayısının 541 milyon kişiye ulaştığını duyurdu. Musk'ın X'teki kullanıcı rakamlarıyla ilgili paylaşımı, şirketin organizasyonel değişikliklere gittiği ve son bir ayda düşen reklam gelirlerini artırmaya çalıştığı bir dönem sırasında geliyor.

    Threads dibi görürken Twitter olarak bilinen X ise tırmanışta Tam Boyutta Gör
    Musk'ın Ekim ayında firmayı satın almasından önce yapılan bir açıklamaya göre o zamanki Twitter, mayıs 2022'de 229 milyon aylık aktif kullanıcıya sahipti. Musk, kasım ayında X'in günlük 259,4 milyon aktif kullanıcısı olduğunu belirtmişti. Musk, görevi devraldığından bu yana bir dizi ürün ve organizasyonel değişikliği hızla hayata geçirdi. Şirket, doğrulanmış mavi onay işaretini ücretli bir hizmet olarak kullanıma sundu ve reklam satışlarının bir kısmını platformdaki belirli içerik oluşturucularla paylaşmaya başladı.

    Mayıs ayında Musk, eski NBCUniversal reklam şefi Linda Yaccarino'yu X'in CEO'su olarak atayarak, platform abonelik gelirini artırmaya çalışırken bile reklam satışlarının bir öncelik olduğunun sinyalini verdi. Musk bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, reklam gelirlerindeki yaklaşık yüzde 50'lik düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle X'in nakit akışının negatif olduğunu belirtmiş ancak ayrıntı vermemişti.

    Twitter artık daha iyi bir yer mi?

    Buna tam olarak objektif bir yorumda bulunmak hayli güç. Twitter oldukça uzunca bir süredir hayatımızda bulunuyor ancak diğer sosyal medya platformları gibi kullanıcı sayısını sürekli ve yüksek miktarda artıran bir yer hiçbir zaman olmadı. Örneğin Facebook, son verilere göre aylık 3 milyar kullanıcıya sahip. Bu dev insan havuzu aynı zamanda reklam gelirinin yüksek olmasını sağlıyor.

    Dolayısıyla her ne kadar Twitter veya daha doğrusu X’teki değişiklikler can sıkıcı olsa da platformun büyümesi için gerekli adımların atıldığını da söylemek gerekiyor. İstediğiniz konu ve bu konu hakkında konuşan insanlardan oluşan bir akış oluşturmak mümkün. “Sana Özel” akışı eskisine nazaran ilgi alanlarınıza yönelik kişileri size gösteriyor. Dolayısıyla deneyim açısından Twitter eskisinden daha iyi bir yer gibi duruyor. Bu konuda sizin yorumunuz nedir?

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