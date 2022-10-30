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    Twitter engelleri konsey kararı ile kaldırılacak

    Twitter üzerinde bugüne kadar engellenmiş olan hesapların yeniden açılması kolay olmayacak. Elon Musk bir konsey kurarak ilgili kararların burada alınmasını istiyor. 
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    Elon Musk resmen Twitter’ı satın aldıktan sonra semitizm ağırlıklı olmak üzere pek çok trol hesap nefret ifadeleri kullanmaya başladı ve başta Trump olmak üzere engellerin kaldırılmasını istedi. Elon Musk ise bu konuda acele etmiyor.

    Twitter engel konseyi kuruluyor

    Elon Musk yaptığı açıklamada yasaklı hesapların açılması için bir konsey kurulacağını duyurdu. Bu konsey farklı yönlerden yasak kararlarını inceleyecek ve gerekirse açılmasına hükmedecek. Konseyin onayından geçmeden hiç bir hesap hakkında işlem yapılmayacak.

    Trump’ın yasaklanmasını sağlayan politika şefini görevden alınca Musk’ın Twitter’ı çok serbest bir alan haline getireceği beklentisi vardı ancak ünlü isim riske girmedi. Konsey demek zaten biraz zaman geçmesi anlamına geliyor. Yani Musk hemen adım atmak istemiyor. Zira sosyal ağda yaşanacak olumsuzluklar elbette mahkemeler olmak üzere Musk’ın başını ağrıtabilir. Yani Elon Musk öncesinde çok eleştirdiği moderasyon politikalarını devam ettirmek zorunda kalabilir.

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