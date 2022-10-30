Twitter engelleri konsey kararı ile kaldırılacak

Twitter engel konseyi kuruluyor
Elon Musk yaptığı açıklamada yasaklı hesapların açılması için bir konsey kurulacağını duyurdu. Bu konsey farklı yönlerden yasak kararlarını inceleyecek ve gerekirse açılmasına hükmedecek. Konseyin onayından geçmeden hiç bir hesap hakkında işlem yapılmayacak.
Trump’ın yasaklanmasını sağlayan politika şefini görevden alınca Musk’ın Twitter’ı çok serbest bir alan haline getireceği beklentisi vardı ancak ünlü isim riske girmedi. Konsey demek zaten biraz zaman geçmesi anlamına geliyor. Yani Musk hemen adım atmak istemiyor. Zira sosyal ağda yaşanacak olumsuzluklar elbette mahkemeler olmak üzere Musk’ın başını ağrıtabilir. Yani Elon Musk öncesinde çok eleştirdiği moderasyon politikalarını devam ettirmek zorunda kalabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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