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    Anlık Bildirim

    Twitter’ın yeni patronu belli oldu

    Twitter’ı ancak bu işi yapacak kadar aptal birini bulduğunda bırakacağını açıklayan Elon Musk, bugün aradığı ismi buldu. Twitter’ın yeni patronu Linda Yaccarino oldu. 
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın gün içerisinde Twitter için yeni CEO planlamasını duyurmasının ardından akşam saatlerinde de bu kişinin ismi resmileşti. Beklendiği gibi Linda Yaccarino firmanın ilk kadın patronu olacak.

    Linda Yaccarino kimdir?

    Nijerya’da doğan Linda Yaccarino uzun süredir NBCUniversal platformunun reklam biriminden sorumluydu. Şirketin reklam anlayışının dijital dönüşümü ile övgü almıştı. Bugün ünlü ismin şirketinden ayrıldığı gündeme gelince Elon Musk’ın yeni Twitter CEO’su da aslında belli olmuştu.

    Linda Yaccarino yeni görevinde daha çok kurumsal operasyonlar ile ilgilenecek. Yeni teknolojiler ve ürün tasarımı ise eskiden olduğu gibi yine Elon Musk’ta kalacak. Musk şirkette biraz daha teknoloji şefi pozisyonunda olacak.

    Hissedarlar Twitter ile uğraştığı için SpaceX ve Tesla operasyonlarının sekteye uğrayacağı konusunda bir süredir tedirginlik yaşıyordu. Musk da geçtiğimiz aylarda Twitter’ı ancak bu işi üstlenecek kadar aptal birisini bulduğunda bırakacağını açıklamıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 7 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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