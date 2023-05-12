Twitter’ın yeni patronu belli oldu

Linda Yaccarino kimdir?
Nijerya’da doğan Linda Yaccarino uzun süredir NBCUniversal platformunun reklam biriminden sorumluydu. Şirketin reklam anlayışının dijital dönüşümü ile övgü almıştı. Bugün ünlü ismin şirketinden ayrıldığı gündeme gelince Elon Musk’ın yeni Twitter CEO’su da aslında belli olmuştu.
Linda Yaccarino yeni görevinde daha çok kurumsal operasyonlar ile ilgilenecek. Yeni teknolojiler ve ürün tasarımı ise eskiden olduğu gibi yine Elon Musk’ta kalacak. Musk şirkette biraz daha teknoloji şefi pozisyonunda olacak.
Hissedarlar Twitter ile uğraştığı için SpaceX ve Tesla operasyonlarının sekteye uğrayacağı konusunda bir süredir tedirginlik yaşıyordu. Musk da geçtiğimiz aylarda Twitter’ı ancak bu işi üstlenecek kadar aptal birisini bulduğunda bırakacağını açıklamıştı.
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.