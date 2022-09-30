Twitter yeni bir video düzeni deniyor

Tam Boyutta Gör

Sosyal medya platformlarının TikTok benzeri video konseptini bir şekilde kendilerine de adapte etmeye çalıştığını görüyoruz. Instagram Reels, YouTube Shorts gibi özelliklerden sonra Twitter da benzer bir yapıya geçiş yapıyor.

Twitter video akışları geliyor

Twitter bu yeni çalışmasında büyük bir değişikliğe gitmiyor. Amaç paylaşılan videoların dikey akış yapısında kesintisiz olarak izlenebilmesi. Bir gönderideki videoya girdiğinizde bu akış yapısı otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Yani videoları düzenleme, müzik ekleme, efekt gibi araçlar sunulmuyor.

Twitter Circle başlıyor 1 ay önce eklendi

Diğer taraftan Keşfet sekmesinde videolar için atlı karınca tasarımında bir galeri düzeni de getiriliyor. Sizin için Videolar adıyla yerleştirilecek bu yeni galeri böylece Keşfet sekmesinde daha fazla video görüntülenmesine olanak verecek. Sizin için Videolar özelliği İngilizce dilinde mobil kullanıcılara sunulmuş durumda. Dikey video akışları ise yine İngilizce olarak iOS uygulamasında kullanıma sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Twitter dikey video akışları geliyor