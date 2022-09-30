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    Twitter yeni bir video düzeni deniyor

    Twitter önümüzdeki haftadan itibaren paylaşılan videoların dikey formatta ve kesintisiz olarak izlenebileceği yeni bir akış formatını mobil uygulamalarda erişime açıyor. 
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    Twitter
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    Sosyal medya platformlarının TikTok benzeri video konseptini bir şekilde kendilerine de adapte etmeye çalıştığını görüyoruz. Instagram Reels, YouTube Shorts gibi özelliklerden sonra Twitter da benzer bir yapıya geçiş yapıyor.

    Twitter video akışları geliyor

    Twitter bu yeni çalışmasında büyük bir değişikliğe gitmiyor. Amaç paylaşılan videoların dikey akış yapısında kesintisiz olarak izlenebilmesi. Bir gönderideki videoya girdiğinizde bu akış yapısı otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Yani videoları düzenleme, müzik ekleme, efekt gibi araçlar sunulmuyor.

    Diğer taraftan Keşfet sekmesinde videolar için atlı karınca tasarımında bir galeri düzeni de getiriliyor. Sizin için Videolar adıyla yerleştirilecek bu yeni galeri böylece Keşfet sekmesinde daha fazla video görüntülenmesine olanak verecek. Sizin için Videolar özelliği İngilizce dilinde mobil kullanıcılara sunulmuş durumda. Dikey video akışları ise yine İngilizce olarak iOS uygulamasında kullanıma sunulacak.

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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