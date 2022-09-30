Twitter yeni bir video düzeni deniyor

Sosyal medya platformlarının TikTok benzeri video konseptini bir şekilde kendilerine de adapte etmeye çalıştığını görüyoruz. Instagram Reels, YouTube Shorts gibi özelliklerden sonra Twitter da benzer bir yapıya geçiş yapıyor.
Twitter video akışları geliyor
Twitter bu yeni çalışmasında büyük bir değişikliğe gitmiyor. Amaç paylaşılan videoların dikey akış yapısında kesintisiz olarak izlenebilmesi. Bir gönderideki videoya girdiğinizde bu akış yapısı otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Yani videoları düzenleme, müzik ekleme, efekt gibi araçlar sunulmuyor.
Diğer taraftan Keşfet sekmesinde videolar için atlı karınca tasarımında bir galeri düzeni de getiriliyor. Sizin için Videolar adıyla yerleştirilecek bu yeni galeri böylece Keşfet sekmesinde daha fazla video görüntülenmesine olanak verecek. Sizin için Videolar özelliği İngilizce dilinde mobil kullanıcılara sunulmuş durumda. Dikey video akışları ise yine İngilizce olarak iOS uygulamasında kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum