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    Anlık Bildirim

    Elon Musk doğruladı: Twitter karakter sınırı 280'den 4.000'e çıkıyor

    Twitter karakter sınırının yükseltileceğine dair söylentiler gündeme gelmişti. Gönderilerdeki karakter sayısının 4.000'e çıkarılacağı Twitter'ın bir numaralı ismi tarafından onaylandı.
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    Elon Musk doğruladı: Twitter karakter sınırı 4.000'e çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, popüler sosyal platformda radikal değişiklikler yapacağının sinyallerini zaten vermişti. Amerikalı girişimci son olarak Twitter gönderilerindeki karakter sayısını 280'den 4.000'e çıkaracaklarını doğruladı.

    Bir Twitter kullanıcısı Musk'a Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4.000'e çıkaracağının doğru olup olmadığını sordu. Cevap kısa ve netti "Evet"...

    Twitter'ın uzun süredir kullanılmayan 1.5 milyar hesabı sileceği daha önce bildirilmişti. Elon Musk, terk edilmiş hesapların temizlenmesinin yeni kitleler için kullanıcı adlarını "boşa çıkarmak" adına gerekli olduğunu açıkladı.

    Twitter başlangıçta 140 karakter sınırına sahipti. Daha sonra bu 280'e yükseltildi. Şimdi ise karakter sayısında daha büyük bir sıçrama yapılacak. Şirketin bu planını tam olarak ne zaman hayata geçireceği henüz bilinmiyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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