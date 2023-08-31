Tam Boyutta Gör Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal ağ X'in sahibi Elon Musk, bugün yaptığı kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmadan platform üzerinden görüntülü ve sesli arama yapabileceklerini söyledi. Bu hamle, Musk’ın “her şey uygulaması” yaratmaya planına doğru atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Video ve sesli arama X'e geliyor

Musk açıkça, X'in sosyal medya ve video oyunlarından fintech'e kadar her şeyi sunan süper uygulamaya dönüşmüş bir mesajlaşma hizmeti olan WeChat gibi hatta daha fazlası olmasını istiyor. Bu ayın başlarında X İcra Kurulu Başkanı Linda Yaccarino, X'in ödemeler ve bankacılık gibi özellikleri de içereceğini söylemişti. Yaccarino aynı zamanda görüntülü sohbet özelliğinin geleceğini de doğrulamıştı.

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Bununla birlikte Elon Musk’ın bugün yaptığı bir paylaşımda X’in görüntülü ve sesli arama özelliğinin detayları açıklandı. Yeni özelliğin Android, iOS, PC ve Mac ile uyumlu olacağı duyuruldu. Musk, sesli ve görüntülü aramaların herhangi bir telefon numarası olmadan yapılabileceğinin altını çizerek X’i “küresel telefon rehberi” olarak niteledi.

Sesli ve görüntülü arama özelliğinin arayüzü, uygulama içi arama sunan diğer uygulamalara çok benziyor. X’in görüntülü ve sesli arama özelliğine DM bölümünden ulaşılacak ancak Musk, yeni özelliğin sadece Blue aboneleri için mi yoksa tüm X kullanıcıları için mi kullanıma sunulacağını belirtmedi. Ek olarak yeni özelliğin tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil fakat Musk bir özellik duyurduğunda genellikle çok geçmeden platforma geliyor.

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Elon Musk duyurdu: X için video ve sesli arama özelliği yolda