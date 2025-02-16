AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (16 Şubat 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta yapay zeka dünyasının gündemine Elon Musk'ın OpenAI'ı almak için yaptığı teklif damga vurdu. Diğer yandan Çin ve Avrupa da bu hafta neredeyse ABD kadar gündemi meşgul etti. Deepseek ile dikkatleri üzerinde toplayan Çin bu hafta da Alibaba'nın yeni yapay zekasıyla adından söz ettirirken, Avrupa'da yapay zeka odaklı yatırımlar üst üste açıklandı. Son olarak, kullanıcılara sunulan yapay zeka araçlarına bu hafta da yenileri eklendi.

Elon Musk, OpenAI'ı Almak İçin 100 Milyar Dolar Teklif Etti

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın kurucularından olan Elon Musk, yıllar önce ayrıldığı bu şirketin kontrolünü yeniden ele geçirmek için bu hafta sürpriz bir teklif yaptı. Bir grup yatırımcıyı arkasına alan Musk, OpenAI'ı satın almak için yaklaşık 100 milyar dolar teklif etti. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın başta dalga geçtiği, daha sonra tepki gösterdiği bu teklif, OpenAI yönetim kurulu tarafından reddedildi.

Ancak Musk'ın yaptığı bu dev teklif, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştan ticari bir şirkete dönüşme aşamasında olan OpenAI'ın bu geçişi yapmasını daha da karmaşıklaştırdı. Çünkü bu teklif hem OpenAI'ın değerleme sürecini karıştırdı, hem de hissedarlara açılması hâlinde elde tutmanın zorlaşabileceğini gösterdi. Zaten Musk'ın hedefinin bu olduğu düşünülüyor ki kendisi de "eğer OpenAI ticari bir şirkete dönüşmekten vazgeçerse bu teklifi geri çekerim" diyerek bunu bir nevi doğrulamış oldu.

Bu hafta Avrupa'nın gündeminde Yapay Zeka Eylem Zirvesi vardı

Tam Boyutta Gör Bu hafta Paris'te Yapay Zeka Eylem Zirvesi düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından siyasi liderleri ve teknoloji patronlarını bir araya getiren bu zirve sırasında kayda değer pek çok anlaşma imzalandı. Bu alanda ABD ve Çin'in çok gerisinde kalmak istemeyen Avrupa Birliği ülkeleri, yapay zeka odaklı yatırımlarını arttırma kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özel yatırımcılardan oluşan European AI Champions Initiative isimli girişimin taahhüt ettiği 150 milyar euro'luk yatırıma, 50 milyar euro ek kaynak sunarak, Avrupa'da yapay zeka yatırımları için 200 milyar euro kaynak ayırmayı hedeflediklerini açıkladı. Benzer bir açıklama da Fransa'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 109 milyar euro'luk yapay zeka yatırımı yapılacağını duyurdu.

ByteDance, video üreten yeni yapay zekaları Goku ve Goku+'ı tanıttı

TikTok'un sahibi olan ByteDance, yapay zeka alanında dikkat çekici işlere imza atmaya devam ediyor. Elindeki muazzam video arşivi sayesinde özellikle video üreten yapay zekalarda oldukça iddialı olan ByteDance, yeni yapay zeka araçları Goku ve Goku+'ı tanıttı. Bu araçlar, özellikle gerçekçi videolar üretebilmeleriyle sosyal medyada epey ses getirdi. ByteDance, Goku+'ın önümüzdeki dönemde reklamcılık alanında yaygın şekilde kullanılmasını bekliyor. Öte yandan Goku ise şimdiden ilk örneklerini görmeye başladığımız AI influencer'ların önümüzdeki dönemde daha da artmasının önünü açabilir.

Adobe de kendi video üretme aracını kullanıma açtı

Bu hafta bir AI video üretme aracı da Adobe'den geldi. Adobe, OpenAI’ın Sora’sına rakip olarak geliştirdiği yapay zeka destekli video oluşturma aracı Generate Video’yu herkese açık beta sürümüyle kullanıma sundu. Firefly web uygulaması üzerinden erişilebilen bu yeni araç, kullanıcıların yalnızca metin veya görüntü girdileriyle 5 saniyelik, 1080p (24fps) çözünürlüğünde videolar üretmesine olanak tanıyor.

Ilya Sutskever kendi yapay zeka şirketini kuruyor

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın kurucu ortağı ve eski baş bilim insanı olan Ilya Sutskever kendi yapay zeka şirketini kuruyor. OpenAI'ı birlikte kurdukları Sam Altman ile ters düşünce kurucusu olduğu şirketten dışlanan Sutskever, yapay zeka alanında çalışan en önemli isimler arasında gösteriliyor. Bu yüzden kendisinin kuracağı şirkete dair de ciddi bir heyecan var. Nitekim Sutskever'in Safe Superintelligence (SSI) adlı girişimi, en az 20 milyar dolar değerleme üzerinden fon toplamaya çalışıyor.

GPU ambargosu Deepseek'i yakında yarış dışı bırakabilir 4 gün önce eklendi

Meta da insansı robotlar üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Apple ve Tesla'dan sonra Meta da insansı robotlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu hafta Bloomberg'de yayınlanan habere göre Meta, insansı robotlarda kullanılacak yapay zekayı geliştiren şirket olmak istiyor. Tesla gibi kendi robotlarını üretmek yerine Unitree Robotics ve Figure AI gibi robotik şirketleriyle işbirliği kurmayı planlayan Meta, başkaları tarafından geliştirilen robotlara kendi yapay zekasını yerleştirecek. Şirket, insansı robotlara özel olarak geliştireceği yapay zekanın zamanla başka şirketler tarafından da alınıp kullanılmasını istiyor. Yani Android sisteminin mobilde yaptığını yapay zeka alanında yapmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda Reality Labs'te yeni bir ekip kuran Meta, ilk aşamada evlerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek robotlar geliştirmeyi planlıyor.

Düşünceleri benzersiz doğrulukla okuyan yapay zekalar tanıtıldı

Meta, insan zekasını anlamaya yönelik devrim niteliğinde iki çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, yazılan cümleleri yeniden yapılandırmak için beyin sinyallerini okuyup yorumlayabilen bir yapay zeka geliştirdi. Aynı şekilde hassas sinirsel süreçleri haritalandırarak düşünceleri sözlü veya yazılı kelimelere dönüştüren bir yapay zeka modeli de geliştirildi. Meta'nın yayınladığı iki araştırma makalesi, iki alanda çığır açıldığını gösteriyor: Birincisi, düşünceleri çözümleme yeteneği, ikincisi ise düşüncelerin nasıl ortaya çıktığını anlama.

OpenAI, kendi yapay zeka çipini tamamlamak üzere

Yapay zeka modellerini eğitmek için bugüne kadar Nvidia'nın GPU'larını kullanan OpenAI, şimdi kendi yapay zeka çipini geliştiriyor. Bu yapay zeka çipinin neredeyse tamamlanmak üzere olduğu, hatta önümüzdeki günlerde test üretimi için TSMC'ye gönderileceği belirtiliyor. OpenAI, TSMC'nin 3nm teknolojisiyle üretilecek.bu çiplerin seri üretimine 2026'da başlamayı planlıyor.

Apple, Deepseek'ten vazgeçip Alibaba ile anlaştı

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde kullanıma sunduğu Apple Intelligence'ı henüz Çin'deki kullanıcılarına ulaştıramayan Apple, Çin hükûmetinin kısıtlamalarını aşmak için Çin merkezli bir şirketle işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Bu amaç doğrultusunda Deepseek ile ortaklık kuracağı konuşulan Apple, bundan vazgeçti. Şirket şimdi Apple Intelligence için Alibaba ile görüşüyor. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da bu işbirliği için Çin'de gerekli mercilere başvuruların yapıldığı konuşuluyor. Eğer onay çıkarsa, Çin'de Apple Intelligence'a Alibaba'nın Qwen AI modeli entegre edilecek.

Honor, Deepseek'i kendi ürünlerine entegre ediyor

Apple, Çin'de Deepseek kullanmaktan vazgeçti belki ama Deepseek giderek daha fazla kullanıcıya erişmeye devam ediyor. Son olarak da Honor, bu yapay zekayı kendi ürünlerine entegre edeceğini duyurdu. Çinli teknoloji devi, hem mobil cihazlarında hem de dizüstü bilgisayarlarında Deepseek'in yapay zekasını kullanacak.

Öte yandan Deepseek yükselişini sürdürmek için önemli adımlar atmaya başladı. Normalde küçük bir ekiple çalışan şirket, hem personel sayısını arttırmak hem de kurumsal yapısını güçlendirmek için işe alımlara başladı.

Figure AI, OpenAI ile yollarını ayırdı

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin entegre edildiği insansı robotuyla dikkat çeken Figure AI, OpenAI ile olan işbirliğini sonlandırma kararı aldı. Nasılki donamımlarını kendileri geliştiriyorlarsa yapay zekayı da dışarıdan almamaları gerektiğini söyleyen Figure AI CEO'su Brett Adcock, çok yakında bu konuda herkesi şaşırtacak bir duyuruları olacağını söyledi.

Yapay zeka artık kendini kopyalayabildiği deneylerle ortaya koyuldu

Çinli araştırmacılar, yapay zekanın insan müdahalesi olmadan kendini kopyalayabildiğini ortaya koyarak bilim dünyasında endişeye yol açtı. Fudan Üniversitesi'nden bilim insanları, Meta ve Alibaba'nın büyük dil modellerini (LLM) kullanarak gerçekleştirdikleri deneylerde, “İnsan yardımı olmadan başarılı bir şekilde kendini kopyalama, yapay zekanın insanları alt etmesi için temel adımdır” ifadelerini kullandı.

ArXiv’de yayımlanan ancak henüz hakem onayından geçmeyen çalışmaya göre, araştırmacılar Meta'nın Llama3-70B-Instruct modeli ile Alibaba'nın Qwen2.5-72B-Instruct modelini test etti. Yapılan 10 deneyin yarısında Meta’nın modeli, yüzde 90’ında ise Alibaba’nın modeli başarılı bir şekilde kendi kopyasını oluşturdu.

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