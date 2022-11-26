iPhone'a ve Android telefonlara rakip: Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretebilir

Tam Boyutta Gör Elon Musk bir süredir Twitter hesabından yaptığı açıklamalar yüzünden gündemden hiç düşmüyor. Ünlü iş insanı en son Apple Store'un ücretlendirme politikasını beğenmediğini ifade etmişti.

Elon Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk kişi oldu 2 gün önce eklendi

Elon Musk, Tesla ile telefon piyasasına el atabilir

Yoel Roth, Elon Musk'ın Apple ve Google tarafından yayımlanan yönergelere Twitter adına uymaması hâlinde kendi platformunun sonunu hazırlayacağını söyledi. Musk kendisine yöneltilen bu tavırlar ile eleştirilerden ötürü hem iPhone'a hem de Android'e rakip olabilecek kadar kaliteli olan ürünler ve servisler üretebilir.

Bir süredir Tesla'nın akıllı telefon piyasasına gireceği konuşuluyor. Musk, Google ve Apple'ın kendisine yönelik olan negatif tavırlarından vazgeçmemesi durumunda iPhone'a ve Android'e karşı harekete geçip onlara rakip olmayı düşündüğünü itiraf etti. Eğer Musk bir akıllı telefon üretmeyi seçerse bu cihazın adı Tesla Pi Phone olabilir.

Tam Boyutta Gör Twitter'da genel af uygulaması için bir anket yapan ve insanların istediği doğrultuda eyleme geçen Güney Afrika asıllı iş insanı böyle bir proje için de bir anket yapabilir. Eğer Musk telefon işine el atmazsa yazılım hizmeti sektörü için düğmeye basabilir.

Musk'ın ifade özgürlüğü konusundaki kararlılığı Google ve Apple ikilisinin Twitter'ın uygulama marketlerindeki konumunu sorgulamasına neden olabilir. Şu an için bu iki dev firmanın Twitter'ı uygulama marketlerinden silmek gibi bir planı yok ancak Musk özellikle bu ikilinin fiyat politikaları hakkında olumsuz bir şekilde konuşmaya devam ediyor.

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Elon Musk hem iPhone'a hem de Android'e rakip olabilir