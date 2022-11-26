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    iPhone'a ve Android telefonlara rakip: Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretebilir

    Apple Store'un yöneticilerinden birisi olan Phil Schiller ile Elon Musk'ın arasındaki gerilim Twitter'ın App Store'dan silinmesine neden olabilir. Schiller kendisine ait olan Twitter hesabını kapattı.
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Elon Musk bir süredir Twitter hesabından yaptığı açıklamalar yüzünden gündemden hiç düşmüyor. Ünlü iş insanı en son Apple Store'un ücretlendirme politikasını beğenmediğini ifade etmişti. 

    Elon Musk, Tesla ile telefon piyasasına el atabilir

    Yoel Roth, Elon Musk'ın Apple ve Google tarafından yayımlanan yönergelere Twitter adına uymaması hâlinde kendi platformunun sonunu hazırlayacağını söyledi. Musk kendisine yöneltilen bu tavırlar ile eleştirilerden ötürü hem iPhone'a hem de Android'e rakip olabilecek kadar kaliteli olan ürünler ve servisler üretebilir.

    Bir süredir Tesla'nın akıllı telefon piyasasına gireceği konuşuluyor. Musk, Google ve Apple'ın kendisine yönelik olan negatif tavırlarından vazgeçmemesi durumunda iPhone'a ve Android'e karşı harekete geçip onlara rakip olmayı düşündüğünü itiraf etti. Eğer Musk bir akıllı telefon üretmeyi seçerse bu cihazın adı Tesla Pi Phone olabilir.

    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter'da genel af uygulaması için bir anket yapan ve insanların istediği doğrultuda eyleme geçen Güney Afrika asıllı iş insanı böyle bir proje için de bir anket yapabilir. Eğer Musk telefon işine el atmazsa yazılım hizmeti sektörü için düğmeye basabilir.

    Musk'ın ifade özgürlüğü konusundaki kararlılığı Google ve Apple ikilisinin Twitter'ın uygulama marketlerindeki konumunu sorgulamasına neden olabilir. Şu an için bu iki dev firmanın Twitter'ı uygulama marketlerinden silmek gibi bir planı yok ancak Musk özellikle bu ikilinin fiyat politikaları hakkında olumsuz bir şekilde konuşmaya devam ediyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 9 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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