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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor

    Yusaku Maezawa, 2023'te SpaceX'in Starship roketiyle Ay'a fırlatılacak. Maezawa ve arkadaşları, Ay yörüngesinde bir süre kaldıktan sonra Dünya'ya geri dönecek.
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    19
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor

    SpaceX'in Ay'a göndereceği ilk insan olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, Ay yolculuğunda kendisine eşlik etmesi için bir kız arkadaşı aramaya başladı. Bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Maezawa, bu özel yolculuğu 'özel bir kadınla' deneyimlemek istediğini duyurdu.

    Maezawa, 17 Ocak'a kadar 20 yaşın üzerindeki bekar kadınlardan başvuru alacak. Adayların neşeli ve yaşam enerjisi yüksek, uzaya gitmek konusunda hevesli ve 'dünyaya barış getirmek isteyen' kişiler olması gerektiği belirtilmiş. Sonrasında bu adaylar arasından şanslı birisinin seçileceği belirtiliyor. Ayrıca bu ilginç çöpçatan etkinliğinin canlı yayınlanacağı da eklenmiş. Japon milyarderin epey enteresan bir kampanyaya imza attığı söylenebilir.

    Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor
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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Yusaku Maezawa,"Yalnızlık ve boşluk duygusu beni sarmaya başlarken düşünebildiğim tek bir şey var: Bir kadını sevmeye devam edebilmek. Bir hayat arkadaşı arıyorum. Müstakbel partnerimle, uzaydan aşkımızı ve dünya barışını haykırmak istiyorum." ifadelerini kullandı

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    Yusaku Maezawa kimdir?

    44 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 3 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu 2017'de tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

    Yusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi. #dearMoon isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istediğini söylemişti. Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini söylüyor.

    Yusaku Maezawa, Maezawa'nın kız arkadaşı ve diğer sanatçı isimler; SpaceX'in yeni nesil devasa roket Starship ile Ay'a fırlatılacak. Maezawa, Starship'in 2023 uçuşu için tüm koltukları satın aldığını söylemişti. Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek. Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyor.

    Starship, insanlığı Ay ve Mars'a taşıyacak

    Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan Starship, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.

    Yusaku Maezawa'nın 2023 Ay yolculuğu için SpaceX'e ödediği ücret açıklanmamıştı. Ancak Maezawa, konuyla ilgili gelen soruları "çok büyük bir para" şeklinde cevapladı. Elon Musk, ödemeyi şimdiden aldıklarını ve bu maddi gelirin Starship'in geliştirme sürecinde kullanılacağını ifade etti.



    https://www.bbc.com/news/world-asia-51086635 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé 1 hf. en beğenilen



    Yanıtla +15
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    Godolphin 1 hf.
    Erkek olmaz mi?
    Yanıtla +9
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    homebird 1 hf.
    Yorumlara bak. Bel altından başka şeye kafaları basmıyor. Bir erkek için kadın sadece cinsel bir obje değildir. Sosyal, psikolojik, ruhsal vs.her yönden kendisini tamamlayan "diğer yarısıdır". Burdaki abazaların bunu anlayabilmesi çok zor.
    Yorumlara bak. Bel altından başka şeye kafaları basmıyor. Bir erkek için kadın sadece cinsel bir obje değildir. Sosyal, psikolojik, ruhsal vs.her yönden kendisi...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Nike 1 hf.
    Ayda Sevişenler...
    Yanıtla +3
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    Portraitclub 1 hf.
    Tinder’a baksın kesin bulur.
    Yanıtla
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    alito 1 hf.
    Mottosu şu olsun: Ay'da grup indirimi
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    danlabilic 1 hf.
    Elon Musk İle İzdivaç <3
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    Ulan Musk 1 hf.
    Dediki götür beni aya. aya. aya, aya wouh
    Dedim gidek uzaya aya, aya, aya wouh

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    multeci 1 hf.
    dünya ahret bacımsınız ama uzayda affetmem.
    Yanıtla +5
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    homebird 1 hf.
    Yorumlara bak. Bel altından başka şeye kafaları basmıyor. Bir erkek için kadın sadece cinsel bir obje değildir. Sosyal, psikolojik, ruhsal vs.her yönden kendisini tamamlayan "diğer yarısıdır". Burdaki abazaların bunu anlayabilmesi çok zor.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    FatihAsl 1 hf. homebird
    tamamda bu söylediklerin dünyada olur. uzayda ne kadar kalacak bunlar. ha seyahate çıkmışsın. ha uzaya ne fark eder.
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Milyarderin de abazası hiç çekilmiyor. Madem bu kadar abazalık sorunun var ne diye yalnız başına hiç bir kadının olmadığı aya gidiyorsun?
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Millet türkler abaza türkler abaza diye tutturmuş asıl abaza japonu görüyonmu sen emine çay getir bu deli oğlan kudurmuş^&%&
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    LeonEyes 1 hf.
    arabada 5, uzayda 15, hoşunada giderse Bedave. :D
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    2746 kez okundu.
    17 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    starship, spacex ve
    6 etiket daha yusaku maezawa uzay araştırmaları insanlı ay görevleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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