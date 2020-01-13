Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor

SpaceX'in Ay'a göndereceği ilk insan olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, Ay yolculuğunda kendisine eşlik etmesi için bir kız arkadaşı aramaya başladı. Bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Maezawa, bu özel yolculuğu 'özel bir kadınla' deneyimlemek istediğini duyurdu.

Maezawa, 17 Ocak'a kadar 20 yaşın üzerindeki bekar kadınlardan başvuru alacak. Adayların neşeli ve yaşam enerjisi yüksek, uzaya gitmek konusunda hevesli ve 'dünyaya barış getirmek isteyen' kişiler olması gerektiği belirtilmiş. Sonrasında bu adaylar arasından şanslı birisinin seçileceği belirtiliyor. Ayrıca bu ilginç çöpçatan etkinliğinin canlı yayınlanacağı da eklenmiş. Japon milyarderin epey enteresan bir kampanyaya imza attığı söylenebilir.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Yusaku Maezawa,"Yalnızlık ve boşluk duygusu beni sarmaya başlarken düşünebildiğim tek bir şey var: Bir kadını sevmeye devam edebilmek. Bir hayat arkadaşı arıyorum. Müstakbel partnerimle, uzaydan aşkımızı ve dünya barışını haykırmak istiyorum." ifadelerini kullandı

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Yusaku Maezawa kimdir?

44 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 3 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu 2017'de tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

Yusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi. #dearMoon isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istediğini söylemişti. Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini söylüyor.

Yusaku Maezawa, Maezawa'nın kız arkadaşı ve diğer sanatçı isimler; SpaceX'in yeni nesil devasa roket Starship ile Ay'a fırlatılacak. Maezawa, Starship'in 2023 uçuşu için tüm koltukları satın aldığını söylemişti. Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek. Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyor.

Starship, insanlığı Ay ve Mars'a taşıyacak

Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan Starship, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.

Yusaku Maezawa'nın 2023 Ay yolculuğu için SpaceX'e ödediği ücret açıklanmamıştı. Ancak Maezawa, konuyla ilgili gelen soruları "çok büyük bir para" şeklinde cevapladı. Elon Musk, ödemeyi şimdiden aldıklarını ve bu maddi gelirin Starship'in geliştirme sürecinde kullanılacağını ifade etti.

https://www.bbc.com/news/world-asia-51086635

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