Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi onaylandı

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Tam Boyutta Gör Tesla hissedarları, Elon Musk'ın 2018 yılı ödeme paketini büyük bir çoğunlukla tekrar onayladı. Bu bilgiyi X hesabında paylaşan CEO Musk, “Desteğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı. Hissedar oylaması Musk'ın bu dev maaşını CEO’nun hesabına hemen yatırmıyor, ancak anlaşmanın Tesla'nın yatırımcılarının geniş desteğine sahip olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderiyor. Hatırlanacağı üzere açılan davada Delaware yargıcı, bu yılın başlarında 56 milyar dolar değerindeki paketi, anlaşmaya yol açan sürecin adil olmadığını savunarak geçersiz kılmıştı

Musk’ın dev ödeme paketi onaylandı, süreç bitmedi

Her ne kadar Tesla hissedarları Musk’ın dev ödeme paketini onaylamış olsa ve onu X’te tebrik etse de süreç halen bitmiş değil. Musk, Delaware yargıcını ikna etmek için hala uzun bir yasal savaşla karşı karşıya kalacak ve potansiyel olarak son oylamayla ilgili yeni davalarla uğraşacak. Ancak Tesla yatırımcılarının desteğinin alınması önemliydi.

Musk, oylamanın onaylandığını açıklasa da resmi sonuçlar bugün içinde açıklanacak, ancak bir sürpriz olmayacak. Hissedarların yıllık toplantının başlangıcına kadar oylarını değiştirmelerine izin veriliyor. Bununla birlikte Tesla hissedarları ayrıca şirketin yasal merkezinin Delaware'den Teksas'a taşınması ile Kimbal Musk ve James Murdoch’ın yönetim kurulu üyesi olarak yeniden seçilmesini de oyladı. Musk’ın paylaşımından sonra Teksas Valisi Greg Abbott, "Ne kişisel ne de kurumsal gelir vergisi olan bir eyalete hoş geldiniz." açıklamasını yaptı.

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Tesla yönetim kurulu, Elon Musk’ın bu tarihte benzer görülmemiş dev ödeme paketini hak ettiğini açıklamıştı. Kurul, Musk’ın 2018’de anlaşılan piyasa değeri, gelir ve karlılık konusundaki tüm iddialı hedeflere ulaştığını söyledi. Musk ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda bu ödeme paketinin onaylanmaması halinde odağını robotik ve yapay zekaya, yani Tesla dışındaki şeylere çevireceğini söyleyerek açık tehditte bulunmuştu.

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Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi onaylandı