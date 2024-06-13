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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi onaylandı

    Elon Musk’ın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre hissedarlar, CEO’nun 56 milyar dolarlık ödeme paketini ve Tesla merkezinin Teksas’a taşınmasını onayladı. Musk, oy kullananlara teşekkür etti.
    Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Tesla hissedarları, Elon Musk'ın 2018 yılı ödeme paketini büyük bir çoğunlukla tekrar onayladı. Bu bilgiyi X hesabında paylaşan CEO Musk, “Desteğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı. Hissedar oylaması Musk'ın bu dev maaşını CEO’nun hesabına hemen yatırmıyor, ancak anlaşmanın Tesla'nın yatırımcılarının geniş desteğine sahip olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderiyor. Hatırlanacağı üzere açılan davada Delaware yargıcı, bu yılın başlarında 56 milyar dolar değerindeki paketi, anlaşmaya yol açan sürecin adil olmadığını savunarak geçersiz kılmıştı

    Musk’ın dev ödeme paketi onaylandı, süreç bitmedi

    Her ne kadar Tesla hissedarları Musk’ın dev ödeme paketini onaylamış olsa ve onu X’te tebrik etse de süreç halen bitmiş değil. Musk, Delaware yargıcını ikna etmek için hala uzun bir yasal savaşla karşı karşıya kalacak ve potansiyel olarak son oylamayla ilgili yeni davalarla uğraşacak. Ancak Tesla yatırımcılarının desteğinin alınması önemliydi.

    Musk, oylamanın onaylandığını açıklasa da resmi sonuçlar bugün içinde açıklanacak, ancak bir sürpriz olmayacak. Hissedarların yıllık toplantının başlangıcına kadar oylarını değiştirmelerine izin veriliyor. Bununla birlikte Tesla hissedarları ayrıca şirketin yasal merkezinin Delaware'den Teksas'a taşınması ile Kimbal Musk ve James Murdoch’ın yönetim kurulu üyesi olarak yeniden seçilmesini de oyladı. Musk’ın paylaşımından sonra Teksas Valisi Greg Abbott, "Ne kişisel ne de kurumsal gelir vergisi olan bir eyalete hoş geldiniz." açıklamasını yaptı.

    Tesla yönetim kurulu, Elon Musk’ın bu tarihte benzer görülmemiş dev ödeme paketini hak ettiğini açıklamıştı. Kurul, Musk’ın 2018’de anlaşılan piyasa değeri, gelir ve karlılık konusundaki tüm iddialı hedeflere ulaştığını söyledi. Musk ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda bu ödeme paketinin onaylanmaması halinde odağını robotik ve yapay zekaya, yani Tesla dışındaki şeylere çevireceğini söyleyerek açık tehditte bulunmuştu.

    Kaynakça https://wccftech.com/elon-musks-56-billion-pay-package-proposal-is-passing-with-big-margins/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/musk-says-both-tesla-shareholder-resolutions-passing-by-wide-margins-2024-06-13/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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