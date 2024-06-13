Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi onaylandı

Musk’ın dev ödeme paketi onaylandı, süreç bitmedi
Her ne kadar Tesla hissedarları Musk’ın dev ödeme paketini onaylamış olsa ve onu X’te tebrik etse de süreç halen bitmiş değil. Musk, Delaware yargıcını ikna etmek için hala uzun bir yasal savaşla karşı karşıya kalacak ve potansiyel olarak son oylamayla ilgili yeni davalarla uğraşacak. Ancak Tesla yatırımcılarının desteğinin alınması önemliydi.
Musk, oylamanın onaylandığını açıklasa da resmi sonuçlar bugün içinde açıklanacak, ancak bir sürpriz olmayacak. Hissedarların yıllık toplantının başlangıcına kadar oylarını değiştirmelerine izin veriliyor. Bununla birlikte Tesla hissedarları ayrıca şirketin yasal merkezinin Delaware'den Teksas'a taşınması ile Kimbal Musk ve James Murdoch’ın yönetim kurulu üyesi olarak yeniden seçilmesini de oyladı. Musk’ın paylaşımından sonra Teksas Valisi Greg Abbott, "Ne kişisel ne de kurumsal gelir vergisi olan bir eyalete hoş geldiniz." açıklamasını yaptı.
Tesla yönetim kurulu, Elon Musk’ın bu tarihte benzer görülmemiş dev ödeme paketini hak ettiğini açıklamıştı. Kurul, Musk’ın 2018’de anlaşılan piyasa değeri, gelir ve karlılık konusundaki tüm iddialı hedeflere ulaştığını söyledi. Musk ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda bu ödeme paketinin onaylanmaması halinde odağını robotik ve yapay zekaya, yani Tesla dışındaki şeylere çevireceğini söyleyerek açık tehditte bulunmuştu.Kaynakça https://wccftech.com/elon-musks-56-billion-pay-package-proposal-is-passing-with-big-margins/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/musk-says-both-tesla-shareholder-resolutions-passing-by-wide-margins-2024-06-13/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.