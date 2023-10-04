X için marka ihlal davası açıldı

X marka ihlali mi yapıyor?
Reklamcılık, sosyal medya servisleri, veri analizi, Pazar araştırması gibi pek çok fonksiyonu bünyesinde topladığı için platform X şeklinde biri isimlendirme tercih etmişti. Ne var ki bu isimle sayısız markanın tescili var.
Florida kaynaklı X Social Media, marka isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Temmuz ayında X olarak ismi değiştikten sonra Ağustos ayında X Social Media firmaya ihtar çekmiş ancak Elon Musk bunu dikkate almamış.
X Social Media isim hakkının ihlal edildiğini savunuyor ve kendi hizmetlerinin X Corp ile ilişkilendirildiğini, bunun da markaya zarar verdiğini belirtiyor. Ayrıca X (eski Twitter) markasının farklı alanlar için de tescil yaptırdığını ve bunun kendi hizmetleri ile benzeştiğini ifade ediyor.
Marka ihlali sonucunda zarara uğradığını belirten X Social Media, bu zararın 3 kata kadar tazminini ve Elon Musk’ın X markasını kullanmaktan menedilmesini istiyor. Duruşmaların başlaması ile mahkemenin tavrı da belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.