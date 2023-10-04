X için marka ihlal davası açıldı

Tam Boyutta Gör Twitter platformunu satın aldıktan sonra apar topar ismini X olarak değiştiren ve yeni bir tanımlama yapan Elon Musk, potansiyel olarak marka ihlal davalarının da fitilini ateşlemişti. Nitekim ilk dava gecikmedi.

X marka ihlali mi yapıyor?

Reklamcılık, sosyal medya servisleri, veri analizi, Pazar araştırması gibi pek çok fonksiyonu bünyesinde topladığı için platform X şeklinde biri isimlendirme tercih etmişti. Ne var ki bu isimle sayısız markanın tescili var.

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Florida kaynaklı X Social Media, marka isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Temmuz ayında X olarak ismi değiştikten sonra Ağustos ayında X Social Media firmaya ihtar çekmiş ancak Elon Musk bunu dikkate almamış.

X Social Media isim hakkının ihlal edildiğini savunuyor ve kendi hizmetlerinin X Corp ile ilişkilendirildiğini, bunun da markaya zarar verdiğini belirtiyor. Ayrıca X (eski Twitter) markasının farklı alanlar için de tescil yaptırdığını ve bunun kendi hizmetleri ile benzeştiğini ifade ediyor.

Marka ihlali sonucunda zarara uğradığını belirten X Social Media, bu zararın 3 kata kadar tazminini ve Elon Musk’ın X markasını kullanmaktan menedilmesini istiyor. Duruşmaların başlaması ile mahkemenin tavrı da belli olacak.

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