Avrupa’ya şok. Twitter (X) komple engellenebilir

Tam Boyutta Gör Dünyanın en aktif sosyal ağı iken Elon Musk tarafından satın alınan Twitter ya da yeni adıyla X bir o yana bir bu yana savruluyor. Önceki dönemde yer almış kalifiye çalışanları tek kalemde harcayan Elon Musk, markanın değerini de dibe indirmiş durumda. Etkileşim oranları düşen Twitter şimdi de engellemelerle gündemde.

Elon Musk’ın ilginç planı!

Elon Musk sürekli fikir özgürlüğünü savunsa da Twitter’ın alıştığımız sansür politikalarını reddetmiş ve daha dezenformasyona açık bir hale getirmişti. Bu kararı Elon Musk’ın başını oldukça ağrıtacağa benziyor.

Elon Musk’ın başı davalarla dertte 2 hf. önce eklendi

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Avrupa Birliği dezenformasyona karşı adeta savaş açtı. Özellikle anti semitist yaklaşımları kesinlikle istemeyen Birlik sosyal medya devlerine de uyarı yaptı.

Sansür daha az olduğu için haliyle Twitter (X) ağında gerçekmiş gibi yayınlanan oyun sahneleri, geçmiş çatışmalardan görüntüler sıkça paylaşılıyor. Avrupa Birliği de Elon Musk’a uyarı göndererek kanuni düzenlemelere uymasını istedi.

Elon Musk’ın kendisi de ırkçı söylemleri veya komplo teorilerini sıkça paylaştığı için bu konuda pek adım atmaya niyetli değil. Kaynaklar ünlü ismin Twitter platformunu Avrupa’da komple engellemeyi düşündüğünü belirtiyor. Global trafiğin yüzde 9’unu oluşturan Avrupa’nın devre dışı kalması gelirlere büyük darbe vuracak ancak Elon Musk’ın çok umurunda değil gibi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.