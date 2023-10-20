Avrupa’ya şok. Twitter (X) komple engellenebilir

Elon Musk’ın ilginç planı!
Elon Musk sürekli fikir özgürlüğünü savunsa da Twitter’ın alıştığımız sansür politikalarını reddetmiş ve daha dezenformasyona açık bir hale getirmişti. Bu kararı Elon Musk’ın başını oldukça ağrıtacağa benziyor.
İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Avrupa Birliği dezenformasyona karşı adeta savaş açtı. Özellikle anti semitist yaklaşımları kesinlikle istemeyen Birlik sosyal medya devlerine de uyarı yaptı.
Sansür daha az olduğu için haliyle Twitter (X) ağında gerçekmiş gibi yayınlanan oyun sahneleri, geçmiş çatışmalardan görüntüler sıkça paylaşılıyor. Avrupa Birliği de Elon Musk’a uyarı göndererek kanuni düzenlemelere uymasını istedi.
Elon Musk’ın kendisi de ırkçı söylemleri veya komplo teorilerini sıkça paylaştığı için bu konuda pek adım atmaya niyetli değil. Kaynaklar ünlü ismin Twitter platformunu Avrupa’da komple engellemeyi düşündüğünü belirtiyor. Global trafiğin yüzde 9’unu oluşturan Avrupa’nın devre dışı kalması gelirlere büyük darbe vuracak ancak Elon Musk’ın çok umurunda değil gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.