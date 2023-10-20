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    Anlık Bildirim

    Avrupa’ya şok. Twitter (X) komple engellenebilir

    Avrupa Birliği’nin dezenformasyona karşı Elon Musk’a baskı yapması ünlü ismi iyice bunaltmış durumda. Kurallara uymak yerine Twitter komple engellenebilir.      
    Twitter Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en aktif sosyal ağı iken Elon Musk tarafından satın alınan Twitter ya da yeni adıyla X bir o yana bir bu yana savruluyor. Önceki dönemde yer almış kalifiye çalışanları tek kalemde harcayan Elon Musk, markanın değerini de dibe indirmiş durumda. Etkileşim oranları düşen Twitter şimdi de engellemelerle gündemde.

    Elon Musk’ın ilginç planı!

    Elon Musk sürekli fikir özgürlüğünü savunsa da Twitter’ın alıştığımız sansür politikalarını reddetmiş ve daha dezenformasyona açık bir hale getirmişti. Bu kararı Elon Musk’ın başını oldukça ağrıtacağa benziyor.

    İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Avrupa Birliği dezenformasyona karşı adeta savaş açtı. Özellikle anti semitist yaklaşımları kesinlikle istemeyen Birlik sosyal medya devlerine de uyarı yaptı.

    Sansür daha az olduğu için haliyle Twitter (X) ağında gerçekmiş gibi yayınlanan oyun sahneleri, geçmiş çatışmalardan görüntüler sıkça paylaşılıyor. Avrupa Birliği de Elon Musk’a uyarı göndererek kanuni düzenlemelere uymasını istedi.

    Elon Musk’ın kendisi de ırkçı söylemleri veya komplo teorilerini sıkça paylaştığı için bu konuda pek adım atmaya niyetli değil. Kaynaklar ünlü ismin Twitter platformunu Avrupa’da komple engellemeyi düşündüğünü belirtiyor. Global trafiğin yüzde 9’unu oluşturan Avrupa’nın devre dışı kalması gelirlere büyük darbe vuracak ancak Elon Musk’ın çok umurunda değil gibi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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