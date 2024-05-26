Elon Musk'ın süper bilgisayar projesi ortaya çıktı: Peki, ne için kullanılacak?

Grok, süper bilgisayar ile geliştirilecek
Musk, bu yılın başlarında Grok 2'nin eğitilebilmesi için 20.000 Nvidia H100 GPU'ya ihtiyaç duyduğunu ve gelecek Grok modellerinin 100.000'den fazla H100 GPU gerektireceğini söylemişti. Adını Tesla giga fabrikalarından alan ve "bilgisayarların giga fabrikası" olarak adlandırılan bu süper bilgisayarı oluşturarak xAI, daha gelişmiş dil modelleri geliştirebilir.
OpenAI'nin ChatGPT'si yapay zeka dünyasının hakimi olduğundan, Grok’u denememiş, hatta hiç duymamış olabilirsiniz. Grok AI, X.com’da kullanılabiliyor ancak aylık belli bir miktar abonelik ücreti vermeniz gerekiyor. Grok'un diğer modellere göre en büyük avantajlarından biri, Musk’ın sürekli olarak haber kaynaklarının yerini aldığını söylediği X'teki tüm gönderilere doğrudan erişime sahip olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.