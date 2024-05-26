Elon Musk'ın süper bilgisayar projesi ortaya çıktı: Peki, ne için kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın birçok şirketinden biri olan xAI’ın ücretli yapay zeka robotu olan Grok, süper bilgisayar ile geliştirilecek. The Information’ın raporuna göre xAI, süper bilgisayarı geliştirmek için Oracle ile birlikte çalışacak ve 2025 yılında çalıştırılabilir duruma getirilecek.

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Grok, süper bilgisayar ile geliştirilecek

Musk, bu yılın başlarında Grok 2'nin eğitilebilmesi için 20.000 Nvidia H100 GPU'ya ihtiyaç duyduğunu ve gelecek Grok modellerinin 100.000'den fazla H100 GPU gerektireceğini söylemişti. Adını Tesla giga fabrikalarından alan ve "bilgisayarların giga fabrikası" olarak adlandırılan bu süper bilgisayarı oluşturarak xAI, daha gelişmiş dil modelleri geliştirebilir.

OpenAI'nin ChatGPT'si yapay zeka dünyasının hakimi olduğundan, Grok’u denememiş, hatta hiç duymamış olabilirsiniz. Grok AI, X.com’da kullanılabiliyor ancak aylık belli bir miktar abonelik ücreti vermeniz gerekiyor. Grok'un diğer modellere göre en büyük avantajlarından biri, Musk’ın sürekli olarak haber kaynaklarının yerini aldığını söylediği X'teki tüm gönderilere doğrudan erişime sahip olması.

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Elon Musk'ın süper bilgisayar projesi ortaya çıktı